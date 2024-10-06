Сколько казахстанцев проголосовали на референдуме: новые данные
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Свыше четырех миллионов казахстанцев проголосовали к 12 часам дня. Явка по стране составила 39,23%. Такие данные озвучили в ЦИК, лидирует передает NUR.KZ.
Согласно данным ЦИК, предварительная явка в стране на 12.00 составила 39,23%. Всего проголосовали 4,8 млн казахстанцев.
Разбивка по областям выглядит так:
1. по области Абай – 42,22 %
2. по Акмолинской области – 45,48 %
3. по Актюбинской области – 44,87 %
4. по Алматинской области – 41,76 %
5. по Атырауской области – 43,94 %
6. по Западно-Казахстанской области – 36,67 %
7. по Жамбылской области – 36,27 %
8. по области Жетiсу – 37,35 %
9. по Карагандинской области – 46,89 %
10. по Костанайской области – 44,04 %
11. по Кызылординской области – 37,63 %
12. по Мангистауской области – 38,50 %
13. по Павлодарской области – 36,54 %
14. по Северо-Казахстанской области – 39,85 %
15. по Туркестанский области – 44,52 %
16. по области Ұлытау – 43,31 %
17. по Восточно-Казахстанской области – 37,63%
18. по г. Астана – 41,93 %
19. по г. Алматы – 11,88 %
20. по г. Шымкент – 57,03 %
На 358 участках референдума в местах временного пребывания граждан завершено голосование.
Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет.
Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так – "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.
Голосование будет проходить до 20:00.
Добавим, что 10:00 явка граждан на голосование составила 17,79%, участие в референдуме приняли более 2,1 млн казахстанцев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170459-skolko-kazahstancev-progolosovali-na-referendume-novye-dannye/
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