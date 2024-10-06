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Сколько казахстанцев проголосовали на референдуме: новые данные

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Урна для голосования
Урна для голосования. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Свыше четырех миллионов казахстанцев проголосовали к 12 часам дня. Явка по стране составила 39,23%. Такие данные озвучили в ЦИК, лидирует передает NUR.KZ.

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Согласно данным ЦИК, предварительная явка в стране на 12.00 составила 39,23%. Всего проголосовали 4,8 млн казахстанцев.

Разбивка по областям выглядит так:

1. по области Абай – 42,22 %

2. по Акмолинской области – 45,48 %

3. по Актюбинской области – 44,87 %

4. по Алматинской области – 41,76 %

5. по Атырауской области – 43,94 %

6. по Западно-Казахстанской области – 36,67 %

7. по Жамбылской области – 36,27 %

8. по области Жетiсу – 37,35 %

9. по Карагандинской области – 46,89 %

10. по Костанайской области – 44,04 %

11. по Кызылординской области – 37,63 %

12. по Мангистауской области – 38,50 %

13. по Павлодарской области – 36,54 %

14. по Северо-Казахстанской области – 39,85 %

15. по Туркестанский области – 44,52 %

16. по области Ұлытау – 43,31 %

17. по Восточно-Казахстанской области – 37,63%

18. по г. Астана – 41,93 %

19. по г. Алматы – 11,88 %

20. по г. Шымкент – 57,03 %

На 358 участках референдума в местах временного пребывания граждан завершено голосование.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет.

Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так – "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Голосование будет проходить до 20:00.

Добавим, что 10:00 явка граждан на голосование составила 17,79%, участие в референдуме приняли более 2,1 млн казахстанцев.

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Референдум по строительству АЭС в Казахстане
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170459-skolko-kazahstancev-progolosovali-na-referendume-novye-dannye/

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