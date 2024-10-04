"Задумалась о многих вещах": судья Кульбаева – о том, как на нее повлияло дело Бишимбаева

Судья Айжан Кульбаева на XI съезде судей в Астане высказалась о деле экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Кульбаева заявила, что процесс дисциплинировал ее и показал недостатки.

"Как человек, я задумалась о многих вещах", - призналась она.

Отвечая же на вопрос о том, какие качества нужны, чтобы стать судьей, она сообщила, что нужны стрессоустойчивость, упорство, умение запоминать детали.

"Надо уметь держать себя в руках... Тем более сегодня принят Кодекс судейской этики, он предусматривает, что надо вести себя соответственно и на работе и вне работы. Я думаю, что судья не может быть вне работы. Он 24 часа судья", - подчеркнула Кульбаева.

Она рассказала, что помогает ей снять стресс.

"Книги, само собой, без книг - это не судья. Помимо норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства необходимо читать книги для коммуникаций, повышения своего уровня. И психологические книги тоже читаю, чтобы справляться со всеми ситуациями, возникающими как на работе, так и в жизни", - резюмировала судья.

Добавим, об образе судьи согласно новому Кодексу судейской этики рассказал сегодня и председатель Акмолинского областного суда Арман Жукенов. Спикер отметил, что судьи не должны принимать решение по гендерным или национальным признакам, так же как и по каким-то религиозным соображениям.

Отметим, Касым-Жомарт Токаев на XI съезде судей высказался о реформе судебной системы и назвал дату начала работы самостоятельных кассационных судов по уголовным, гражданским и административным делам.

Также глава Казахстана дал оценку нововведениям в судебной системе - онлайн-трансляции судебных заседаний. По словам президента, проведение судебных процессов в режиме "онлайн" повышает правовую грамотность граждан, усиливает верховенство закона и права.

Дело Бишимбаева и Байжанова

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил адвокат осужденного Ерлан Газымжанов.

11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. 26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.