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"Бесполый, не религиозный": идеального судью описал председатель облсуда

Опубликовано:

Атрибуты суда
Суд. Иллюстративное фото: RUNSTUDIO/Getty Images

Председатель Акмолинского областного суда Арман Жукенов в кулуарах XI съезда судей высказался об образе судьи согласно новому Кодексу судейской этики, передает корреспондент NUR.KZ.

Арман Жукенов сообщил, что в документе регламентированы многие вещи.

"Судья всегда, 24/7 судья. Имидж судьи формируется не только вынесенными решениями, но из его повседневной жизни, этических норм (которых он придерживается – ред.), и (необходимо - прим. ред.) не забывать о том, что он судья, даже дома, в быту, среди друзей и так далее. Мы всегда говорим, что судья должен быть бесполым, не религиозным. Это я скажу в шутку", - пояснил он.

При принятии решений, отметил спикер, судьи не должны обращать внимание на то, принимают ли они решение в пользу женщины или мужчины, по каким-то религиозным соображениям, по национальным признакам.

"Все эти моменты наш Кодекс судейской этики регулирует", - резюмировал Жукенов.

Напомним, в январе прошлого года сообщалось, что казахстанские судьи хотят изменить свой кодекс этики - служители Фемиды посчитали, что кодекс слишком суров. По мнению некоторых судей, из-за требований кодекса этики желающих работать в данной сфере с каждым годом становится все меньше. На момент публикации проект нового кодекса уже был в разработке.

Добавим, сегодня, 4 октября, Касым-Жомарт Токаев на XI съезде судей высказался о реформе судебной системы и назвал дату начала работы самостоятельных кассационных судов по уголовным, гражданским и административным делам.

Также глава Казахстана дал оценку нововведениям в судебной системе - онлайн-трансляции судебных заседаний. По словам президента, проведение судебных процессов в режиме "онлайн" повышает правовую грамотность граждан, усиливает верховенство закона и права.

Напомним, ранее мы писали, что в Казахстане будут созданы три новых суда. Тогда сообщалось, что заработают три самостоятельных кассационных суда с едиными правилами обращения и пересмотра.

В июне этого года в мажилисе рассматривали законопроект по реформированию судебной системы и совершенствованию судопроизводства - в Казахстане собираются расширить перечень дел, по которым граждане могут подать в суд в любом регионе страны на выбор.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169901-bespolyy-ne-religioznyy-idealnogo-sudyu-opisal-predsedatel-oblsuda/

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