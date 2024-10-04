"Вскрыла множество недочетов": Токаев высказался о реформе судебной системы

Касым-Жомарт Токаев на XI съезде судей назвал дату начала работы самостоятельных кассационных судов по уголовным, гражданским и административным делам, передает корреспондент NUR.KZ

Глава государства заявил, что сейчас нужно провести всю необходимую подготовительную работу по формированию состава новых кассационных судов.

"Кадровый состав кассационных судов должен быть сформирован из числа наиболее опытных судей. Самостоятельность кассационных судов значительно расширит доступность правосудия для наших граждан, улучшит условия для инвестиций и ведения бизнеса. Главное - это будет способствовать полноценной реализации принципов справедливости и верховенства закона. Новые суды должны начать свою деятельность с 1 июля 2025 года", - указал он.

По его словам, данный шаг уменьшит нагрузку на Верховный суд, так как высшие судебные органы смогут полностью сосредоточиться на своих приоритетных задачах.

"В этом направлении предстоит многое сделать. Как я уже отметил, хорошие результаты показало внедрение административной юстиции. Однако новая реформа судопроизводства вскрыла множество недочетов в деятельности государственных органов. Надо признать, что должная работа над ошибками в достаточной мере не проводилась. Это приводит к излишней нагрузке на суды по делам, в которых госорганы оказываются в итоге неправы", - резюмировал он.

Напомним, ранее мы писали, что в Казахстане будут созданы три новых суда. Тогда сообщалось, что заработают три самостоятельных кассационных суда с едиными правилами обращения и пересмотра.

В июне этого года в мажилисе рассматривали законопроект по реформированию судебной системы и совершенствованию судопроизводства - в Казахстане собираются расширить перечень дел, по которым граждане могут подать в суд в любом регионе страны на выбор.

В нем также предлагается новая модель, согласно которой изменится роль Верховного Суда, его основным предназначением станет разъяснение и обеспечение единообразия судебной практики. Непосредственно правосудием будут заниматься только местные и кассационные суды.

В июне текущего года мы писали, что казахстанцы смогут судиться в других городах, если сомневаются в местных судьях.