Токаев высказался об онлайн-трансляции судов в Казахстане
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев на XI съезде судей дал оценку нововведениям в судебной системе - онлайн-трансляции судебных заседаний, передает корреспондент NUR.KZ.
Глава государства отметил, что судебные заседания с этого года стали транслировать онлайн.
"Два процесса прошло, и за ними могли в режиме реального времени наблюдать миллионы людей, благодаря открытости судебной системы. Это вызывает большое доверие наших граждан. Это новшества, которых не было.
В связи с этим для судей и прокуроров требования увеличились. Их действия открыто могут видеть все граждане нашей страны. Это еще одна рациональная часть судебного процесса онлайн", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
По словам президента, проведение судебных процессов в режиме "онлайн" повышает правовую грамотность граждан, усиливает верховенство закона и права.
"На отбор и квалификацию судей мы должны обратить особое внимание. Это важно для рассмотрения дел.
Необходимо обеспечить не только верховенство права, но и качество отправления правосудия. Поэтому нам нужны высококвалифицированные честные кадры", - подчеркнул Токаев.
Напомним, в марте стало известно, что в связи с повышенным общественным интересом заседания суда по делу Куандыка Бишимбаева будут транслироваться онлайн.
Уже в мае Верховный суд Казахстана решил продолжить практику проведения судами заседаний в прямом эфире. На этот раз трансляция велась из зала суда по делу о нападении на водителя скорой помощи в Караганде, которое произошло в конце января.
Отметим, что летом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность повышения качества судебных кадров, усиления судебной защиты граждан, обеспечения верховенства закона и повышения доверия к судам.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2169819-tokaev-vyskazalsya-ob-onlayn-translyacii-sudov-v-kazahstane/
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