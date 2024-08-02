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Петиция о возврате часового пояса в Казахстане: озвучено окончательное решение

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Часовые пояса
Часовые пояса. Иллюстративное фото: Tetra images / Getty Images

Министерство торговли и интеграции приняло решение отказать в удовлетворении петиции "Вернуть время обратно назад", передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте Министерства торговли и интеграции, по результатам изучения всех представленных рабочей группой данных, подтверждено, что перевод ряда регионов Республики Казахстан на один час назад соответствует естественным солнечным циклам и основан на научных исследованиях и рекомендациях.

"Часовой пояс UTC+5 является стандартным часовым поясом, максимально приближенным к природному циклу на большей части территории Республики Казахстан. На основании  обоснованных научных международных исследований о положительном эффекте стандартного поясного времени и отсутствии подтверждающих данных о негативном влиянии на здоровье населения от перевода времени Министерство торговли и интеграции приняло решение отказать в удовлетворении петиции", - сообщает ведомство.

Вместе с тем, принимая во внимание доводы участников рабочей группы,  есть необходимость в проведении соответствующих анализов и дополнительных исследований, отмечает министерство.

Министерствам здравоохранения, образования и науки рекомендовано провести исследование влияния часового пояса UTC+5 на состояние здоровья населения в течение следующих трех лет.

Министерствам национальной экономики и энергетики рекомендовано провести мониторинг и анализ потребления электроэнергии в разных регионах, с учетом отопительного сезона и сезонных изменений.

Министерству труда и социальной защиты населения предложено разъяснить организациям и предприятиям возможность корректировки рабочего графика с учетом светового дня.

"Заявитель петиции имеет право обжаловать принятое решение в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан", - сообщается в заявлении.

Напомним, публичное обсуждение петиции касательно смены часового пояса состоялось в Астане сегодня, где были рассмотрены основные доводы заявителя, такие как энергопотребление и влияние на здоровье, и оглашено предварительное решение Министерства торговли и интеграции.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в Минторговли сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

При переходе на единый часовой пояс многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

Также на публичных слушаниях член рабочей группы Болат Нургожаев зачитал комментарий ученых международного альянса IANT по ситуации с часовыми поясами в Казахстане.

IANT поддержал решение правительства Республики Казахстан о возврате восточных областей на поясное время UTC+5, а также рекомендовал правительству вернуть западные области к стандартному времени UTC+4.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143839-ministerstvo-torgovli-i-integracii-ozvuchilo-reshenie-po-peticii-o-chasovom-poyase/

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