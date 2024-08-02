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Петицию по смене часового пояса обсудили в Астане

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Заседание рабочей группы
Обсуждение петиции по смене часового пояса в Астане: фото с мероприятия

Публичное обсуждение петиции касательно смены часового пояса состоялось в Астане сегодня, где было оглашено предварительное решение Министерства торговли и интеграции.

В Астане сегодня состоялось заключительное заседание рабочей группы, созданной для рассмотрения петиции "Вернуть время обратно назад".

Публичное обсуждение прошло под председательством вице-министра торговли Кайрата Балыкбаева и собрало представителей общественности, авторов петиции, экспертов, а также сотрудников министерств здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, чрезвычайных ситуаций, труда и социальной защиты, торговли и интеграции.

Заседание рабочей группы
Обсуждение петиции по смене часового пояса в Астане: фото с мероприятия

На первом заседании, прошедшем 21 июня, представители стороны петиции озвучили две ключевые причины, собравшие 50 тысяч голосов: нарушение циркадных ритмов, оказывающее влияние на здоровье населения, и дополнительные затраты на электроэнергию для физических и юридических лиц из-за лишнего часа вечернего времени.

Заседание рабочей группы
Обсуждение петиции по смене часового пояса в Астане: фото с мероприятия

На втором заседании, 16 июля, эксперты в области медицины, хронобиологии и энергетики представили ответы на поставленные авторами петиции вопросы. С учетом предложений и аргументов, представленных членами рабочей группы и экспертным сообществом в ходе двух заседаний, МТИ разработан и представлен на публичное обсуждение проект решения по предмету петиции.

Основные доводы

Энергопотребление

По данным Министерства энергетики и Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК, перевод времени не оказал существенного влияния на общее потребление электроэнергии в стране. Потребление энергии в 2023 году увеличилось на 1,9% по сравнению с 2022 годом, что связано с ростом числа потребителей и новых объектов. В первом квартале 2024 года потребление электроэнергии на душу населения снизилось на 2,44% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В то же время в некоторых регионах наблюдался рост тарифов и понижение температуры, что, вероятно, повлияло на расходы населения.

Влияние на здоровье

Согласно информации Министерства здравоохранения Казахстана, перевод на часовой пояс UTC+5 лучше соответствует географическому положению и естественным солнечным циклам. Это может положительно повлиять на здоровье населения, улучшив синхронизацию биологических ритмов с природным циклом день-ночь. Однако с момента перехода прошло всего 5 месяцев, и пока рано говорить о значительном влиянии на здоровье. Рабочая группа рекомендовала министерствам здравоохранения, образования и науки изучить влияние единого часового пояса на здоровье населения в течение следующих трех лет.

Заседание рабочей группы
Обсуждение петиции по смене часового пояса в Астане: фото с мероприятия

По итогам обсуждений вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев выразил благодарность всем участникам за их активное участие и конструктивный вклад в обсуждение проекта решения.

"Сегодня мы услышали мнения всех сторон, которые принимали участие в рассмотрении петиции. Учитывая, что доводы, указанные в петиции, не подтвердились рабочая группа приняла предварительное решение отказать в удовлетворении петиции. В соответствии с пунктом 3 статьи 90-6 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан Министр торговли и интеграции РК представит официальное сообщение о результатах рассмотрения петиции. Это сообщение будет опубликовано на официальном сайте Министерства", - отметил Кайрат Балыкбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143650-peticiyu-po-smene-chasovogo-poyasa-obsudili-v-kazahstane/

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