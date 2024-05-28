"Проявил неуважение": суд вынес решение по частному постановлению в адрес адвоката Бишимбаева

Суд отказал адвокату Бишимбаева Ерлану Газымжанову в отмене частного постановления, вынесенного ему судьей Кульбаевой во время процесса по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, передает NUR.KZ.

"Частное постановление МСУД Астаны от 15 апреля 2024 в отношении адвоката Газымжанова оставить без изменения, частную жалобу адвоката - без удовлетворения", - заявила судья по делу.

Решение суда вступает в силу с момента оглашения.

По словам судьи, доводы адвоката не нашли своего подтверждения, а видеоматериалами по делу подтверждены выводы суда первой инстанции о неуважении к суду со стороны адвоката Газымжанова.

"Адвокат знает требования процессуального закона, что распоряжение судьи является обязательным для всех участников процесса. Своим поведением он нарушил правила поведения в зале судебного заседания и своим поведением воспрепятствовал нормальному проведению судебного процесса. Тем самым проявил неуважение в суду", - заявила судья.

Она отметила, что Газымжанов вызвал предубеждение у присяжных, заявив отвод судье при них. Заявление об отводе он должен был сделать, предварительно, попросив удалить присяжных из зала суда, говорит судья.

Во время процесса по делу Бишимбаева его адвокат Ерлан Газымжанов заявил отвод судье. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако в отводе ему отказали.

Также он вступал в перепалку в судьей, заявив ей, что она "угрожает только ему". В результате судья Айжан Кульбаева вынесла частное постановление Газымжанову, которое он обжаловал в горсуде Астаны. Слушание прошло сегодня, 28 мая.

Сегодня стало известно, что Газымжанов обратился в полицию в связи с угрозами в его адрес.

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В результате суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК ("Укрывательство"). Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.