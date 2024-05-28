Адвокат Бишимбаева подал заявление в полицию из-за угроз

В МВД сообщили, что адвокат осужденного за убийство Куандыка Бишимбаева Ерлан Газымжанов обратился в полицию с заявлением из-за угроз неизвестных лиц, передает корреспондент NUR.KZ.

"Управлением полиции района Сарыарка Астаны по заявлению адвоката по факту угрозы со стороны неизвестных лиц начато досудебное расследование по части 2 статьи 409 УК - угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или досудебного расследования.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на обеспечение полного и всестороннего исследования всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе министерства.

Также сообщается, что ранее по заявлению судьи по делу Бишимбаева было начато досудебное расследование по части 1 статьи 407 УК РК – это воспрепятствование осуществлению правосудия и производству досудебного расследования.

"Досудебное расследование продолжается. Иная информация, согласно статье 201 УПК РК о недопустимости разглашения данных досудебного расследования не может быть предоставлена", - добавили в МВД.

Напомним, что ранее судья Айжан Кульбаева во время судебного процессе над Бишимбаевым и Байжановым заявила об угрозах в ее адрес – ее взяли под охрану. После окончания суда в середине мая судья Кульбаева все еще продолжала оставаться под охраной.

Добавим, что согласно части 2 статьи 409 УК РК ( Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением конституционного производства, правосудия или досудебного расследования) угроза убийством, причинением вреда здоровью, повреждением или уничтожением имущества, совершенное в отношении прокурора, лица, осуществляющего досудебное расследование, защитника, эксперта, судебного пристава, судебного исполнителя, а равно их близких в связи с осуществлением досудебного расследования, рассмотрением дела или материалов в суде либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта, -

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Также, что согласно части 1 статьи 407 УК РК (Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству досудебного расследования) вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия -

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

Байжанова также признали виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК ("Укрывательство"). Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.