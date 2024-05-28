Адвокату Бишимбаева вынесли постановление на суде: Газымжанов просит признать его незаконным

Адвокат Бишимбаева по делу об убийстве Салтанат Нукеновой Ерлан Газымжанов подал апелляционную жалобу на частное постановление, которое ранее на процессе ему вынесла судья Айжан Кульбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время процесса адвокат Бишимбаева Ерлан Газымжанов заявил отвод судье. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако в отводе ему отказали.

Также он вступал в перепалку в судьей, заявив ей, что она "угрожает только ему".

Судья неоднократно делала замечания Газымжанову во время процесса, а в результате вынесла частное постановление за неуважение к суду. 3 мая он подал апелляционную жалобу на это постановление и сегодня началось рассмотрение дела в горсуде Астаны.

Защитниками Газымжанова выступили Назкен Кусаинова и Лейла Рамазанова, которые являлись адвокатами Куандыка Бишимбаева.

"Я защищал интересы Бишимбаева, 15 апреля судом было вынесено частное постановление о допущенном грубом нарушении законодательства. В судебном акте написано, что я проявил неуважение к суду, повышал голос, перебивал выступления участников процесса, вступал в пререкания с судьей, игнорировал ее замечания и не подчинялся требованиям судьи о несоблюдении порядка. Вступал в пререкания защитником Ынтыкбаевым, прокурором, представителем потерпевшего, повышал голос, допускал нетактичные высказывания в их адрес.

Неоднократно высказывался в адрес судьи в пренебрежительном тоне, допуская формулировки, ставящие под сомнение профессионализм судьи. Намерено заявил об отводе судьи в присутствии присяжных", - рассказал Газымжанов.

Он заявил, что эти доводы не соответствуют действительности. Адвокат отметил, что суд не реагировал на то, что без разрешения суда другие участники процесса перебивают его.

"Гособвинитель начала перебивать меня и говорить "мы вас поняли", и продолжала одновременно со мной разговаривать. Я попросил обеспечить порядок, но судья не реагировала. Такое поведение - наоборот, суд должен был отреагировать в отношении них. Если мне предоставили возможность возражать, что предусмотрено УПК, как я могу высказывать возражение, не ставя под сомнение их действия? Мне ставят в вину, что я ставил под сомнение профессионализм судьи. Если я считаю, что она делает все незаконно.

В связи с этим суд обязан был обеспечить, чтобы меня не перебивали другие участники процесса. Когда прокурор говорит – "мы вас поняли", в отношении меня выносится частное постановление. Я считаю, это обвинительный уклон. Я высказывал возражения в корректной форме и за реализацию этого права я не могу быть привлечен к ответственности.

Еще один довод – судья сказала, что я намерено в присутствии присяжных завил об отводе. Обсуждение моего отвода было на другой стадии, когда пришел другой судья, я приводил доводы. Это было не в присутствии присяжных заседателей. Я заявил о намерении заявить отвод, а суд должен был вывести присяжных заседателей, что он и сделал" - добавил Газымжанов.

Он отметил, что расценивает это как давление на сторону защиты и заявил, что "в таких условиях невозможно обеспечить справедливое правосудие". Адвокат посчитал постановление незаконным и попросил его отменить.

Его защитник Рамазанова также согласилась с подзащитным и заявила, что "суд выступил на стороне обвинения".

"Юристы не должны подвергаться препятствованию, угрозам, необоснованным судебным актам. Я считаю, частное постановление вынесено незаконно и подлежит отмене", - сообщила она.

Солидарна с ней и Кусаинова, которая предложила посмотреть протокол того дня. Она так же посчитала постановление незаконным и необоснованным и попросила жалобу Газымжанова удовлетворить.

Прокурор поддержал позицию суда первой инстанции, отметив, что Газымжанов допускал формулировки, ставящие под сомнение компетенцию участников. Также в своем выступлении адвокат перепутал фамилию прокурора Аймагановой, назвав ее Айтугановой, что гособвинитель посчитал неуважением к суду. Оснований для отмены частного постановления он не увидел.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

28 мая стало известно, что Газымжанов обратился в полицию в связи с угрозами его адрес.

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В результате суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК ("Укрывательство"). Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.