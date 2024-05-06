Все детские сады закрыли в одном из районов Атырауской области из-за паводка

В Махамбетском районе Атырауской области из-за паводка временно прекращают работу все детские сады. такое заявление сделали в оперштабе, передает телеканал 24KZ.

В оперативном штабе напомнили, что за последние дни уровень воды в реке Жайык (Урал) превысил критическую отметку. По этой причине принято решение с понедельника, 6 мая, приостановить работу всех детских садов в Махамбетском районе.

В ведомстве также сообщили, что спасатели предотвратили размыв дороги у села Сарайшык.