Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку

Опубликовано:

Атырауская область
Атырауская область. Кадр из видео: instagram.com/atyrau_tjd

В Атырауской области остается сложной паводковая ситуация - на одном из гидропостов уровень реки Жайык (Урал) превысил критическую отметку, передает телеканал 24KZ.

По данным телеканала, критическую отметку превысил уровень воды на гидропосту в поселке Индербор - на 8 часов утра показатель достиг 852 сантиметров. Соответствующей информацией поделились в оперштабе региона.

Отмечается, что в области сейчас продолжаются берегоукрепительные работы.

Между тем в Кульсары подтопленными остаются больше 100 частных жилых домов и 10 объектов бизнеса. В эвакуационных пунктах региона находятся почти 800 человек.

В регионе сохраняется режим ЧС природного характера.

Отметим, Атырауская область - один из немногих регионов, где все еще остается сложной ситуация с паводками.

В начале недели сообщалось, что вода в реке Жайык начала прибывать Атырауской области. В Атырау вдоль реки непрерывно проводились берегоукрепительные работы.

До этого в МЧС также предупреждали, что Атырауской области грозит вторая волна паводков. Тогда вода в реке Жайык, которая начала убывать в ЗКО, двинулась в соседний регион.

Напомним, 7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В регионе сильно пострадал город Кульсары – сперва из города эвакуировали 12 тыс. человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Позже число вывезенных людей возросло.

В конце апреля мы показывали кадры подтопленных улиц Кульсары, а также руины пострадавших домов.

28 апреля в МЧС сообщали, что с подтопленных территорий в Кульсары откачали почти 200 тыс. кубометров воды.

Также известно по меньшей мере о 4 погибших из-за паводков в Атырауской области. В некоторых других регионах также были жертвы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2096480-uroven-vody-v-reke-zhayyk-prevysil-kriticheskuyu-otmetku/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.