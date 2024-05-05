Уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку

В Атырауской области остается сложной паводковая ситуация - на одном из гидропостов уровень реки Жайык (Урал) превысил критическую отметку, передает телеканал 24KZ.

По данным телеканала, критическую отметку превысил уровень воды на гидропосту в поселке Индербор - на 8 часов утра показатель достиг 852 сантиметров. Соответствующей информацией поделились в оперштабе региона.

Отмечается, что в области сейчас продолжаются берегоукрепительные работы.

Между тем в Кульсары подтопленными остаются больше 100 частных жилых домов и 10 объектов бизнеса. В эвакуационных пунктах региона находятся почти 800 человек.

В регионе сохраняется режим ЧС природного характера.

Отметим, Атырауская область - один из немногих регионов, где все еще остается сложной ситуация с паводками.

В начале недели сообщалось, что вода в реке Жайык начала прибывать Атырауской области. В Атырау вдоль реки непрерывно проводились берегоукрепительные работы.

До этого в МЧС также предупреждали, что Атырауской области грозит вторая волна паводков. Тогда вода в реке Жайык, которая начала убывать в ЗКО, двинулась в соседний регион.

Напомним, 7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В регионе сильно пострадал город Кульсары – сперва из города эвакуировали 12 тыс. человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Позже число вывезенных людей возросло.

В конце апреля мы показывали кадры подтопленных улиц Кульсары, а также руины пострадавших домов.

28 апреля в МЧС сообщали, что с подтопленных территорий в Кульсары откачали почти 200 тыс. кубометров воды.

Также известно по меньшей мере о 4 погибших из-за паводков в Атырауской области. В некоторых других регионах также были жертвы.