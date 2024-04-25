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Вторая волна паводков грозит Атырауской области (видео)

Опубликовано:

Паводки в Казахстане
Паводки. Кадр из видео: МЧС РК

Паводок постепенно отступает в Западно-Казахстанской области, однако эта вода теперь грозит соседнему региону – Атырауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, паводковая ситуация в ЗКО стабилизируется. Уровень воды в реке Жайык (Урал) постепенно снижается. Сейчас в регионе идут активные работы по ликвидации последствий паводков.

"Накануне по поручению министра по ЧС Чингиса Аринова группировка спасателей Мангистауской и Карагандинской областей убыла из ЗКО в Атыраускую область, где сохраняется угроза второй волны паводков", – предупредили в МЧС.

Спасатели сообщили, что в берегоукрепительных работах в Атырауской области сейчас задействованы водолазы.

"Для укрепления опасных и уязвимых мест вдоль берега в микрорайоне Балыкши города Атырау водолазы оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области погружаются под воду на глубину более 1,5 м и проводят берегоукрепительные работы", – рассказали специалисты.

Напомним, 7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В регионе сильно пострадал Кульсары - сперва из города эвакуировали 12 тыс. человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Позже число вывезенных людей возросло.

6 апреля президент Казахстана провел телефонный разговор с акимом Атырауской области. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что держит на контроле паводковую ситуацию в регионе.

На следующий день по поручению главы государства в Атыраускую область прибыл премьер-министр Олжас Бектенов. Он совершил облет территории, осмотрел ход берегоукрепительных работ и встретился с местными жителями.

12 апреля на территории региона подтопило четыре нефтяные скважины. Они были своевременно обесточены и загерметизированы.

Позже власти приняли решение о переселении жителей села Аспа Кайыршахтинского сельского округа, которое находится вблизи реки Жайык.

При этом сильнее многих населенных пунктов пострадал город Кульсары в Атырауской области. Сегодня мы показывали, как на данный момент выглядят руины некоторых домов.

Также известно по меньшей мере о 4 погибших из-за паводков в Атырауской области. В некоторых других регионах также были жертвы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2091431-ugroza-vtoroy-volny-pavodkov-sohranyaetsya-v-atyrauskoy-oblasti-video/

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