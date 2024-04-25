"Состояние крайнего отчаяния": жители Кульсары показали руины своих домов (фото, видео)

Ведется работа по очистке Кульсары, который значительно пострадал от паводка. Местные жители получили возможность вернуться в город и рассказали об увиденном, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, прошло более двух недель с момента объявления ЧС в Кульсары Жылыойского района из-за обилия талой воды с горы Мугалжар в Актобе.

По обещаниям руководства города, после перекрытия русла реки Жем дамбой в Бакаши непрерывный поток воды будет прекращен. Несмотря на откачку одного миллиона кубометров воды, некоторые объекты все еще находятся под водой.

Ведется работа по очистке города и пригорода от погибшего крупного рогатого скота, собак, кошек и птиц. Зарегистрировано несколько обращений со стороны жителей на агрессию выживших животных, которые были спущены с цепей хозяевами домов до и после наводнения.

"Особенно на людей нападают голодные собаки породы алабай", - рассказали жители Кульсары.

Затопленный и разрушенный дом. Фото: azh.kz

Большая часть эвакуированного населения временно проживает в общежитиях на Тенгизе, в Бейнеу, в соседней Мангистауской области. Некоторые эвакуированные вернулись в город целыми семьями, расположившись у родственников, в арендованном жилье и в неподтопленных строениях типа сараев и времянок.

Выдача гуманитарной помощи (продуктов питания и одежды) осуществляется в трех местах. Помимо этого, пострадавшим оказывают помощь волонтеры и благотворительные фонды.

"Помощь в размере 100 МРП оказана 2 552 пострадавшим семьям, еще не все получили эти выплаты. Единоразовая помощь даст возможность пострадавшим снять квартиру в другом городе", - заявили в администрации Жылыойского района.

Дом, пострадавший от наводнения. Фото: azh.kz

В результате наводнения пострадали 226 коммерческих объектов и 2 800 домов. Некоторые дома, построенные из самана, были разрушены.

Многие люди, потерявшие жилье, находятся в подавленном состоянии, другие уверены, что после произошедшего в Кульсары не могут здесь больше оставаться и готовы переехать в другие города после получения обещанной компенсации.

Местные жители обеспокоены эпидемиологической ситуацией в городе. Однако случаев кишечных инфекций, вирусных гепатитов и брюшного тифа в регионе пока зарегистрировано не было.

"Мы - жители улицы Сырыма Датова и микрорайона Автожолшылар. Две улицы были полностью затоплены. Нам пришлось покинуть наши квартиры, так как уровень воды был более одного метра. Вода проникла повсюду, техника, мебель вышли из строя", - говорит общественный активист Дайрабай Елдесбаев.

Он рассказал, каких действий от властей ждут местные жители.

"В целом наше требование состоит в том, чтобы наши затопленные дома были признали полностью непригодными для жилья. Мы требуем, чтобы нам заплатили по 400 тыс. тенге за квадратный метр каждого дома. Помимо этого, мы считаем, что кредиты жылыойцам должны быть аннулированы", - пояснил Дайрабай Елдесбаев.

Пострадавшее от паводка жилье. Фото: azh.kz

Другие жители Кульсары также поделились тем, что увидели в своих пострадавших от воды домах.

"Я закончил строительство этого дома в 2008 году. Во время наводнения я был на работе и не мог быть дома, супруга ничего не успела взять, все вещи ушли под воду. Этот дом уже непригоден для проживания, вы и сами чувствуете запах, здесь невозможно дышать.

Стены внутри потрескались, этот дом совершенно непригоден для проживания. Говорят, что нам отремонтируют дом, но я не согласен. В данный момент мы с женой и четырьмя детьми снимаем однокомнатную квартиру за 150 тыс. тенге", - рассказал Русланбек Дузбаев.

Внутри дома в Кульсары. Фото: azh.kz

"Несмотря на то, что мы строим этот дом с 2013 года, внутренние работы еще продолжались на момент наводнения. В прошлом году мы поменяли двери, наклеили обои... Все наши старания теперь под водой. Все, что находится в доме: бытовая техника, мебель, а также ремонт - все это мы сделали, оформляя кредиты и постепенно их выплачивая. Сейчас мы на просрочке.

Да, нам дали отсрочку, но все же мы должны выплатить его через три месяца. А еще кредит на машину, которая утонула. У нас не осталось ничего. Двое из пяти моих детей учатся, мы с супругой снимаем квартиру за 70 тыс. тенге. Неизвестно, сколько месяцев мы будем снимать эту квартиру, тем временем арендная плата растет. Поэтому мы хотим, чтобы нам как можно скорее оценили потери. Выдали дом для жилья или соразмерную ему компенсацию", - объяснил Нурбол Сисенбаев.

Один из пострадавших - местный житель Нурхат Суйингалиев. По его мнению, оценочная комиссия опаздывает. В данный момент гостиная его дома обрушилась, стены внутри дома покрылась плесенью, все, что внутри него - больше непригодно для пользования. Мужчина обеспокоен, как дальше будет жить его семья после окончания трехмесячной отсрочки по кредитам.

Внутри пострадавшего от паводка дома. Фото: azh.kz

Некоторые местные жители потеряли не только свои дома, но и бизнес.

"Помимо домов, принадлежащих моей дочери и сыну, мне, сестре и матери в микрорайоне Атырау, были также затоплены пять магазинов. Мы были эвакуированы в Бейнеу. Моя дочь в прошлом году достроила жилье, взяв кредит, но теперь всего того, что было взято в кредит, фактически нет. Сам дом в трещинах, и он аварийный", - поделилась Куляш Машенова.

Женщина рассказала жуткие подробности того, что происходит на подтопленной территории.

"Мой дом тоже до сих пор стоит в воде, наши вещи в воде. Дом моей матери рухнул, погребенным под руинами осталось все, что было нажито ею за всю ее жизнь. Вся наша семья и родственники тоже остались на улице. Мы не можем найти квартиру для съема, не знаем, как погасить кредиты, как будут оценивать наши дома - мы ничего не знаем, от этого напряжения и безысходности мы уже которую неделю находимся в состоянии крайнего отчаяния. Все наши соседи тоже в таком же настроении.

С кладбища, расположенного неподалеку от наших домов, то и дело приплывают тела, вся эта грязная вода, зловоние, канализация попали внутрь домов, въелись в стены. Даже если дома высохнут, кто может гарантировать нам, что мы не заболеем от всей этой антисанитарии, если вернемся в свое жилье? Кто возьмет ответственность за это?" - возмущена Куляш Машенова.

В Кульсары пострадали не только частные дома, но и многоквартирные.

"Мы - жители трех многоэтажных домов на 40 и 18 квартир по улице Кабдешева. Пожалуйста, пусть комиссия определит, пригодно ли это жилье или нет, так как вода попала на первые этажи этих домов. Несмотря на то, что администрация утверждает, что эти дома эксплуатируются более 50 лет, они находятся в аварийном состоянии, но документа, доказывающего это, у нас нет.

Весь подвал залит водой, лестницы потрескались и пробиты, электричество отключено. Поэтому, если они скажут, что дома пригодны для проживания, мы просим их капитально отремонтировать. Мы, жители многоэтажного дома, сейчас эвакуированы на Тенгиз", - рассказали люди, проживающие на улице Кабдешева.

В подъезде многоэтажки в Кульсары. Фото: azh.kz

А дом Гульсим Сисекеновой полностью обрушился. Убитая горем женщина продолжает приходить к нему каждый день.

Многие жители Кульсары, оказавшиеся в центре наводнения, имеют долг за заложенное имущество. Они с нетерпением ждут специальной комиссии для оценкой стоимости домов и имущества. Ее председатель, заместитель акима района Нурболат Сарманов рассказал, как ведется работа.

"В оценке жилья и домовладения существует 12 пунктов, в которых наряду с экспертами участвуют доверенные граждане. Мы помогаем при подаче заявлений, оказываем помощь и проводим разъяснительную работу.

Комиссия располагается в школах №1, 9, 18, 20. В целом говорится, что повреждено около 2 900 домов, получены документы от 2 500 домовладельцев. Кроме того, будет компенсировано имущество. При отсутствии документа на дом оценка будет проводиться по распискам соседей. Также будет проводиться оценка скота и транспорта", - сообщил Нурболат Сарманов.

Заместитель акима района пояснил, как будет выстраиваться работа по оценке состояния многоэтажек.

"Для многоэтажных домов техническая экспертиза (протечка воды в подвал, трещины на стенах и др.) будет проводиться государством отдельно. Если многоэтажный дом пригоден для проживания, то деньги будут выделены на его ремонт. Учреждение-подрядчик, определенное в ходе оценки, проведет комплексную техническую экспертизу. Оценочные работы уже ведутся", - рассказал чиновник.

Также он объяснил, как будет оказываться помощь пострадавшим жителям района.

"Помощь тем, чьи дома были повреждены, предлагается по трем направлениям: первое - отремонтировать дом (в зависимости от стоимости оценки), второе - построить дом (от 80 до 160 квадратных метров), третье - купить дом.

Дом можно купить только в Атырауской области, наличные не будут выдаваться. Дом выберут они сами, деньги будут переводиться на счет продавца дома. Если деньги выдавать на руки, то есть вероятность, что они могут быть потрачены на другие цели. Несмотря ни на что, никто не останется без крова", - резюмировал Нурболат Сарманов.

Напомним, ранее появились фото и видео из затопленного Кульсары. Город значительно пострадал от паводка, там проходят работы по откачке воды. Аким Атырауской области Серик Шапкенов сообщил, что уже более 1,2 млрд тенге выплатили пострадавшим семьям.

А депутат мажилиса Адиль Жубанов раскритиковал размер компенсации. Он обратил особое внимание на ситуацию в Кульсары. Депутат предложил компенсации гражданам, чье жилье пришло в негодность, выплачивать в соответствии с текущей стоимостью квадратного метра жилья в регионе.