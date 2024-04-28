Вода в реке Жайык прибывает в Атырауской области: о текущей ситуации рассказали в МЧС

Казахстанские спасатели продолжают работу по ликвидации паводков. При этом сложной ситуация все еще остается в Атырауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

"На пристальном контроле остается Атырауская область, в связи с пребыванием воды на реке Жайык (Урал – прим. ред.), продолжается мониторинг.

В городе Атырау вдоль реки Жайык непрерывно проводится берегоукрепительные работы. С помощью дрона осуществляется мониторинг паводковой ситуации", – говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что спасатели продолжают противопаводковые работы в регионе. Ранее разбронированные мощные передвижные насосные станции задействованы в откачке талых вод с подтопленных территорий.

"Отведена и откачана вода из 6 379 жилых домов и 2 794 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей.

По республике вернулись в свои дома 37 324 человек. В эвакопунктах остаются 6 817 человек.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано свыше 21 тысяч человек и 2 тысяч единиц различный техники, 615 водооткачивающих и плавательных средств, 8 воздушных судов", – сообщили представители МЧС.

По информации ведомства, с начала паводка по стране откачано более 12,6 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 6,6 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

В регионах продолжают свою работу республиканский и региональные оперативные штабы.

"В целом службами гражданской защиты продолжаются проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков и оказание помощи населению в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно- и Северо-Казахстанских областях", – добавили спасатели.

Отметим, что несколько дней назад в МЧС сообщали, что Атырауской области грозит вторая волна паводков. Тогда вода в реке Жайык, которая начала убывать в ЗКО, двинулась в соседний регион.

Однако вчера стало известно, что с понедельника, 29 апреля, школы Атырау возвращаются к офлайн-формату обучения.

Напомним, 7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В регионе сильно пострадал город Кульсары – сперва из города эвакуировали 12 тыс. человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Позже число вывезенных людей возросло.

12 апреля на территории региона подтопило четыре нефтяные скважины. Они были своевременно обесточены и загерметизированы.

Позже власти приняли решение о переселении жителей села Аспа Кайыршахтинского сельского округа, которое находится вблизи реки Жайык.

Также известно по меньшей мере о 4 погибших из-за паводков в Атырауской области. В некоторых других регионах также были жертвы.