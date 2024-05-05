О паводковой ситуации в Казахстане рассказали в МЧС

В Министерстве по ЧС РК проинформировали о паводковой ситуации в Казахстане на 5 мая - в свои дома вернулось почти 50 тысяч человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, на сегодня по всей стране в свои дома уже вернулись 49 819 человек, эвакуированных ранее из-за паводков.

"По республике отведена вода из 8767 частных жилых домов и 2994 дворовых территорий. Откачано более 15,2 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в Атырауской области уровень воды в реке Жайык (Урал) превысил критическую отметку. В области сейчас продолжаются берегоукрепительные работы.

Между тем в Кульсары подтопленными остаются больше 100 частных жилых домов и 10 объектов бизнеса. В эвакуационных пунктах региона находятся почти 800 человек.

Напомним, ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказывали, в каких регионах сохраняется риск наводнения - половодье продолжается на севере и западе Казахстана.

В этом году из-за паводка режим ЧС местного масштаба был объявлен в ряде областей Казахстана. Сейчас сложная ситуация сохраняется в Атырауской и Северо-Казахстанской областях.

Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводков производятся выплаты от государства. Свыше 8,8 тыс. казахстанских семей уже получили государственную поддержку после паводков.

В кабмине сообщали, пострадавшие от паводков получат дополнительно более 550 тыс. тенге. Возместят ущерб и пострадавшим от большой воды предпринимателям.