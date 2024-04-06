12 тыс. человек эвакуировали из Кульсары (видео)
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12 тысяч человек было эвакуировано из Кульсары, из них порядка 5 тыс. детей. Эвакуация проводилась по трем направлениям, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Атырауской области.
"По данным областного оперативного штаба, с момента объявления режима ЧС из города Кульсары было эвакуировано 12 000 жителей. Из них порядка 5 000 детей.
Эвакуация кульсаринцев проводилась по трем направлениям: в Атырау, вахтовый поселок Тенгиз, Бейнеуский район Мангистауской области", - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
Напомним, 4 апреля в Жылыойском районе Атырауской области в связи с повышением уровня воды на реке Кем произошло наводнение. В районе объявили чрезвычайное положение местного значения.
Затем появились кадры из затопленного талыми водами Кульсары - административного центра Жылыойского района.
Вечером 5 апреля в МЧС РК сообщили, что в городе подтоплено 2500 частных жилых домов, эвакуированы больше 4 тыс. человек. Людей вывозили пассажирскими поездами в Атырау.
Ночью 6 апреля стало известно, что из Кульсары в Мангистаускую область эвакуированы около 5 тысяч местных жителей. Из них 214 - дети. Всех разместили в шести временных эвакопунктах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2079884-12-tys-chelovek-evakuirovali-iz-kulsary-video/