Уровень реки Жайык вновь вырос в Атырауской области (видео)

В Индерском районе Атырауской области продолжают круглосуточное наблюдение за уровнем воды в реке Жайык (Урал). За сутки уровень воды поднялся на 38 сантиметров, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как сообщается на Instagram-странице ДЧС Атырауской области, за минувшие сутки уровень воды в Жайыке вырос на 38 сантиметров. Сейчас в Индерском районе он составляет 788 см, опасным считается уровень в 845 сантиметров.

"В целях предупреждения угрозы подтопления в Индерском районе завершены берегоукрепительные работы протяженностью 30 км.

Задействованы в общем количестве 955 человек, 134 единицы техники, приведены в готовность 10 единиц плавсредств, 30 единиц водооткачивающих средств", - рассказали в департаменте.

В ведомстве добавили, что ситуация в районе находится на строгом контроле.

Отметим, Атырауская область - один из немногих регионов, где все еще остается сложной ситуация с паводками.

В начале недели сообщалось, что вода в реке Жайык начала прибывать Атырауской области. В Атырау вдоль реки непрерывно проводились берегоукрепительные работы.

До этого в МЧС также предупреждали, что Атырауской области грозит вторая волна паводков. Тогда вода в реке Жайык, которая начала убывать в ЗКО, двинулась в соседний регион.

Напомним, 7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В регионе сильно пострадал город Кульсары – сперва из города эвакуировали 12 тыс. человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Позже число вывезенных людей возросло.

В конце апреля мы показывали кадры подтопленных улиц Кульсары, а также руины пострадавших домов.

28 апреля в МЧС сообщали, что с подтопленных территорий в Кульсары откачали почти 200 тыс. кубометров воды.

Также известно по меньшей мере о 4 погибших из-за паводков в Атырауской области. В некоторых других регионах также были жертвы.