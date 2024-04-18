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Сколько человек погибло во время паводков в Казахстане, уточнили в МВД

Опубликовано:

Паводок
Паводок. Фото: parlam.kz

Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге в СЦК опроверг появившуюся в СМИ информацию, что во время паводков в Казахстане погибло семь человек, передает корреспондент NUR.KZ.

Шынгыс Алекешев сообщил, что фактов гибели граждан по причине затопления домов и объектов не зарегистрировано.

"В целом по республике на фоне весенних паводков зарегистрировано пять фактов гибели людей. Четыре случая в Атырауской области и один факт в Актюбинской области. Среди погибших нет несовершеннолетних", добавил он.

По словам официального представителя МВД, в Туркестанской области таких случаев зарегистрировано не было.

"Здесь имелся в виду случай в Актюбинской области, где ребенок поскользнулся и упал в неглубокую воду. Во всех случаях смерть наступила в связи с нарушением требований мер безопасности", – указал спикер.

Он также озвучил причину гибели людей.

"Кто-то решил самостоятельно переплыть реку, кто-то пытался после эвакуации вернуться в зону затопления. По всем фактам проводятся проверки, ведется следствие", – резюмировал Шынгыс Алекешев.

Паводки в Казахстане

Согласно последней информации МЧС РК, по состоянию на 16:00 18 апреля, службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 117 800 человек, в том числе 43931 ребенок. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных. Вернулись домой 19 071 человек.

Из-за паводков в стране была приостановлена добыча нефти на 634 скважинах – потери составили тысячи тонн.

Также вице-министр внутренних дел Марат Кожаев заявил, что на сегодняшний день в Казахстане возбуждено несколько уголовных дел по фактам смертей во время паводков.

Рано утром 18 апреля стало известно, что Северо-Казахстанскую область накрыло второй волной паводков.

Специалисты "Казгидромета" сообщали, что в Уральске пик паводка ожидают с 22 по 24 апреля.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время встречи с жителями Костанайской области заявил, что в стране введен режим жесткой экономии. Все средства будут направлены на помощь пострадавшим.

Глава государства также посещал Северо-Казахстанскую область, где заявлял, что правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2087231-skolko-chelovek-pogiblo-vo-vremya-pavodkov-v-kazahstane-utochnili-v-mvd/

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