Почти 200 тыс. кубометров воды откачали в Кульсары
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Опубликованы актуальные данные по паводковой ситуации в Казахстане. По всей стране с начала паводков в свои дома вернулись уже почти 40 тыс. человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
"В Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды в реке Жайык. Проводятся берегоукрепительные работы. За прошедшие сутки в Индерском, Махамбетском, Исатайском и Курмангазинском районах уложено 500 тысяч мешкотар и отсыпано 1 510 тонн инертных материалов.
В городе Кульсары откачано 196 055 кубометров воды с подтопленных территорий", – сообщили в МЧС.
Также отмечается, что часть спасателей из Астаны, Туркестанской и Костанайской областей, специалистов "Казселезащиты", которых ранее направили в Северо-Казахстанскую область, уже возвращаются в места постоянной дислокации.
В целом же по республике в свои дома вернулись 38 254 человека. В эвакопунктах остаются 6 727 человек.
Службы гражданской защиты продолжают проводить противопаводковые мероприятия, ликвидировать последствия паводков и оказывать помощь населению Атырауской, Актюбинской, Акмолинской областей, а также ЗКО и СКО.
Напомним, сегодня утром в МЧС сообщали, что вода в реке Жайык начала прибывать Атырауской области. В Атырау вдоль реки Жайык непрерывно проводились берегоукрепительные работы.
В то же время в реке Есиль уровень воды напротив стал снижаться. В акимате СКО сообщали, что пик второй волны пройден.
А вчера мы писали о том, что в одном из сел Актюбинской области затопило почти все дома.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2092547-pochti-200-tys-kubometrov-vody-otkachali-v-kulsary/