Как выглядит затопленный Кульсары сегодня (фото, видео)
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Кульсары значительно пострадал от паводка, сейчас там проходят работы по откачке воды. Кадры из затопленного города в Атырауской области опубликовало издание "Ак Жайык".
Как сообщили в официальном Telegram-канале оперативного штаба по ЧС Атырауской области, уже 1 млн кубометров воды откачали в Жылыойском районе с начала паводка.
В работе принимают участие силы из разных регионов Казахстана: воинская часть 20982 МЧС РК из Актюбинской области, ДЧС Мангистауской, Алматинской и Атырауской областей.
"В настоящее время продолжаются работы по откачке воды в городе Кульсары, в них задействовано 7 прицепных и 21 переносная мотопомпа, 1 единица ПНС-200, 1 единица СНП-500, 3 единицы ПНС-110 и 1 единица АР-2, 51 вакуум, 3 вакуума "Суперсакер", - говорится в сообщении оперативного штаба по ЧС.
Также стало известно о помощи, которую получили местные жители. Более 1,2 млрд тенге выплатили семьям, пострадавшим от паводка в Жылыойе. Об этом сообщил аким Атырауской области Серик Шапкенов.
Сотрудники Жылыойского районного отдела занятости и социальных программ круглосуточно обрабатывают обращения пострадавших семей.
На данный момент заявки на получение единовременной материальной помощи поступили от 3 398 жителей района.
"На сегодня 3 271 семье из Жылыойского района выплачена единовременная материальная помощь в размере 100 МРП на общую сумму 1 267 653 200 тенге. Прием обращений от местных жителей продолжается", - отметил аким Атырауской области.
Напомним, 4 апреля в Жылыойском районе Атырауской области в связи с повышением уровня воды на реке Кем произошло наводнение. Затем появились кадры из затопленного талыми водами Кульсары - административного центра района. Вода продолжала прибывать.
Так как город значительно пострадал от паводка, оттуда были эвакуированы тысячи человек. В Кульсары приезжал премьер-министр Олжас Бектенов. Он встретился с местными жителями и ответил на вопросы по усилению принимаемых мер.
Было опубликовано видео, как выглядит с высоты затопленный талыми водами город.
Ранее депутат мажилиса Адиль Жубанов раскритиковал размер компенсации для пострадавших от паводков на западе страны. Он обратил особое внимание на ситуацию в городе Кульсары.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2089520-kak-vyglyadit-zatoplennyy-kulsary-segodnya-foto-video/