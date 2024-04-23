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Как выглядит затопленный Кульсары сегодня (фото, видео)

Опубликовано:

Кульсары в Атырауской области
Затопленная улица в Кульсары. Фото: azh.kz

Кульсары значительно пострадал от паводка, сейчас там проходят работы по откачке воды. Кадры из затопленного города в Атырауской области опубликовало издание "Ак Жайык".

Как сообщили в официальном Telegram-канале оперативного штаба по ЧС Атырауской области, уже 1 млн кубометров воды откачали в Жылыойском районе с начала паводка.

Затопленная улица в Кульсары
Паводок в Кульсары. Фото: azh.kz

Паводок в Кульсары
Затопленная улица в Кульсары. Фото: azh.kz

Вода уходит с улиц Кульсары
Улица в Кульсары. Фото: azh.kz

В работе принимают участие силы из разных регионов Казахстана: воинская часть 20982 МЧС РК из Актюбинской области, ДЧС Мангистауской, Алматинской и Атырауской областей.

"В настоящее время продолжаются работы по откачке воды в городе Кульсары, в них задействовано 7 прицепных и 21 переносная мотопомпа, 1 единица ПНС-200, 1 единица СНП-500, 3 единицы ПНС-110 и 1 единица АР-2, 51 вакуум, 3 вакуума "Суперсакер", - говорится в сообщении оперативного штаба по ЧС.

Подтопленная многоэтажка в Кульсары
Многоэтажный дом в Кульсары. Фото: azh.kz

Паводок на улице в Кульсары
Паводок в Кульсары. Фото: azh.kz

Размытая дорога в Кульсары
Последствия паводка в Кульсары. Фото: azh.kz

Также стало известно о помощи, которую получили местные жители. Более 1,2 млрд тенге выплатили семьям, пострадавшим от паводка в Жылыойе. Об этом сообщил аким Атырауской области Серик Шапкенов.

Паводок в Кульсары
Затопленная улица в Кульсары. Фото: azh.kz

Улица после ухода воды в Кульсары
Улица в Кульсары. Фото: azh.kz

Затопленная улица в Кульсары
Размытая дорога в Кульсары. Фото: azh.kz

Сотрудники Жылыойского районного отдела занятости и социальных программ круглосуточно обрабатывают обращения пострадавших семей.

На данный момент заявки на получение единовременной материальной помощи поступили от 3 398 жителей района.

Подтопления в Кульсары
Улица в Кульсары. Фото: azh.kz

Вода возле подстанции
Затопленная улица в Кульсары. Фото: azh.kz

Затопленная улица в Кульсары
Вода стоит на улицах города. Фото: azh.kz

"На сегодня 3 271 семье из Жылыойского района выплачена единовременная материальная помощь в размере 100 МРП на общую сумму 1 267 653 200 тенге. Прием обращений от местных жителей продолжается", - отметил аким Атырауской области.

Мужчина идет по затопленной улице
Местный житель. Фото: azh.kz

Паводок в Кульсары
Затопленная улица в Кульсары. Фото: azh.kz

Напомним, 4 апреля в Жылыойском районе Атырауской области в связи с повышением уровня воды на реке Кем произошло наводнение. Затем появились кадры из затопленного талыми водами Кульсары - административного центра района. Вода продолжала прибывать.

Так как город значительно пострадал от паводка, оттуда были эвакуированы тысячи человек. В Кульсары приезжал премьер-министр Олжас Бектенов. Он встретился с местными жителями и ответил на вопросы по усилению принимаемых мер.

Было опубликовано видео, как выглядит с высоты затопленный талыми водами город.

Ранее депутат мажилиса Адиль Жубанов раскритиковал размер компенсации для пострадавших от паводков на западе страны. Он обратил особое внимание на ситуацию в городе Кульсары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2089520-kak-vyglyadit-zatoplennyy-kulsary-segodnya-foto-video/

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