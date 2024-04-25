Еще на одной улице в Астане ограничат движение из-за строительства LRT

На улице Калдаякова в Астане планируется частично ограничить движение и сократить количество полос. Связано это со строительством LRT, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

Как сообщается на официальном сайте транспортной компании, в связи со строительством LRT по согласованию с Департаментом полиции Астаны планируется изменить организацию дорожного движения по ул. Ш. Калдаякова.

"С 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до ул. Ж. Нажимеденова (ул.Панфилова) планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по ул. Ш. Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок", — говорится в сообщении компании.

При этом запрещено движение:

прямо от моста М3 в сторону проспекта Тауелсиздик;

налево от моста М3 на ул. Ж. Нажимеденова;

налево с ул. И. Панфилова в сторону моста М3;

налево с ул. Ж. Нажимеденова в сторону ул. Ш. Калдаякова.

Разрешено движение:

правоповоротный съезд от моста М3 на ул. И. Панфилова;

правоповоротный съезд с ул. И. Панфилова на ул. Ш. Калдаякова.

Отмечается, что с 26 апреля по 18 мая на участке от ул. Ж. Нажимеденова (ул. И. Панфилова) в сторону проспекта Тауелсиздик планируется полное ограничение движения по ул. Ш. Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок.

При этом:

для жителей ЖК "Французский квартал", ЖК "Итальянский квартал", ЖК "Австрийский квартал", ЖК "Monaco Residense" будет открыто движение автотранспорта по южному направлению через местный проезд;

запрещен выезд с местного проезда на основную проезжую часть ул. Ш. Калдаякова, а также левый и правый поворот с ул. Ш. Калдаякова на проспект Тауелсиздик;

движение автотранспорта в западном направлении от проспекта Тауелсиздик в сторону моста М3 будет осуществляться путем сокращения полос;

сквозные передвижения открыты по ул. Ж. Нажимеденова (ул. И. Панфилова) и проспекта Тауелсиздик.

Со схемой организации дорожного движения можно ознакомиться ниже.

Измененная схема движения по улице Калдаякова в Астане: cts.gov.kz

Измененная схема движения по улице Калдаякова в Астане: cts.gov.kz

Ранее сообщалось, что до конца ноября полностью перекроют движение по одному из участков на улице Сыганак. Это также связано со строительством одной из станций LRT.

Строительство LRT в Астане

Первые опоры легкорельсового транспорта появились в Астане еще в 2017 году, однако строительство так и не было завершено. Правоохранители начали расследование по хищениям в ходе строительства Astana LRT, которое было завершено в 2020 году. После этого начался судебный процесс.

В мае 2021 года подсудимым огласили приговор — по делу Astana LRT осудили семь человек, назначив им лишение свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге. Однако осенью того же года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс. Стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana LRT расследуется еще одно дело.

При этом в январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявлял, что проект LRT уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. Но снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре 2022 года экс-аким Астаны Алтай Кульгинов сообщал о планах по завершению строительства объекта. Тогда он отмечал, что ежегодно будет необходимо 4 млрд тенге на обслуживание LRT. Позже в Минфине рассказали, за чей счет его достроят.

В октябре 2022 года бывший премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что на продолжение строительства LRT в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

Нынешний аким города Женис Касымбек в конце 2022 года пообещал, что проект завершат в течение двух-трех лет, однако добавил, что многое при строительстве зависит от финансирования.

Между тем, в Астане по-прежнему продолжается строительство системы LRT, завершить ее планируют в 2025 году.