Участок дороги в центре Астаны перекроют на семь месяцев

В Астане до конца ноября полностью перекроют движение по одному из участков на улице Сыганак – здесь будут строить одну из станций LRT, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

"С 24 апреля по 30 ноября на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан планируется полное ограничение движения по улице Сыганак", – говорится в сообщении.

Сообщается, что такие меры необходимы для выполнения работ по строительству 112-й станции LRT с интеграцией со зданием БЦ "Абу Даби Плаза".

При этом, сквозные передвижения будут открыты по улице Акмешит и улице Туркестан.

Изменение схемы движения согласовано с Департаментом полиции города. Гостей и жителей столицы просят заранее планировать маршрут передвижения.

Ранее также сообщалось, что в столице с середины марта и до конца года будут перекрывать различные участки по улице Сыганак в связи со строительством LRT. Мы публиковали информацию о том, когда на каких отрезках дороги будет ограничено движение.

Кроме того, с 19 по 24 апреля работы проводятся на участке от улицы Керей Жанибек хандар до улицы Орынбор. В связи с этим частично перекрыт участок проспекта Туран от улицы Сыганак до улицы Орынбор.

Всего в этом году в столице планируют отремонтировать более 50 улиц общей протяженностью около 60 километров, провести ямочный ремонт на 200 улицах города и начать работы по нанесению дорожной разметки.

В начале этого года был утвержден генплан Астаны до 2035 года – на развитие столицы планируют потратить 6,3 трлн тенге.