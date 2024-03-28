"Смотрим, что там произошло": МВД Казахстана изучает теракт в "Крокусе"

Замглавы МВД Игорь Лепеха сегодня в кулуарах сената рассказал, повысят ли меры безопасности в ТЦ и концертных залах Казахстана после теракта в "Крокус Сити Холле", передает корреспондент NUR.KZ.

Игорь Лепеха сообщил, что в Казахстане, согласно действующему законодательству, все большие торговые центры, концертные залы площадью более 500 квадратных метров, все объекты образования и здравоохранения относятся к категории объектов, уязвимых в террористическом отношении.

"На сегодняшний день мы работу проводим, чтобы дополнительно проверить все эти объекты, те, которые у нас были проверены раньше, где даны предписания, мы там будем проводить контрольные проверки.

Те, которые не проверяли, – еще раз проверим. По остальным, по крайней мере, пройдем, побеседуем с собственниками и посмотрим по вопросам технической укрепленности, и дадим рекомендации. В этом плане мы работаем", – заявил вице-министр.

При этом он напомнил, что в Казахстане с 1 января введена обязательная дактилоскопия иностранцев, въезжающих в страну. По его словам, эта мера позволила установить 10 преступников, которые пытались въехать в нашу страну.

Что же касается рекомендаций, то вице-министр советует казахстанцам в подобной ситуации без паники и как можно быстрее покинуть место.

"Здесь сложно давать какие-то рекомендации, потому что, скажем так, беспрецедентный факт. Не паниковать, постараться уйти, скрыться, по возможности покинуть место происшествия, понятно, что если нет соответствующей компетенции, не надо геройствовать. Мы смотрим тоже, что там произошло, как произошло, какие-то рекомендации (вырабатываем – прим. ред.)

(...) Допустим, по школам мы с Минпросвещения расписали алгоритм, что нужно учителю закрыться в классе, забаррикадироваться, не выходить, отойти от окон", – добавил Игорь Лепеха.

При этом напомним, что вчера депутат мажилиса Айдос Сарым высказывался о теракте в "Крокус Сити Холле" и призывал обратить внимание на концертные залы в Казахстане.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Отмечалось, что здесь должен был состояться концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Позже в ФСБ РФ заявили о задержании 11 подозреваемых в организации теракта. Четверых подозреваемых в организации теракта - граждан Таджикистана - взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу.

Также Басманный районный суд Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

26 марта в Московский суд поступили материалы в отношении еще одного фигуранта по делу о теракте – гражданине Кыргызстана.

Ранее также сообщалось, что в Таджикистане начали проводить следственные действия по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Кроме того, в результате теракта погибли граждане Кыргызстана и Беларуси. Посольства этих стран выступали с заявлениями. В настоящий момент взяты пробы ДНК, идет опознание.

По последним данным, до 360 возросло число пострадавших в теракте в "Крокусе", и до 140 – число погибших.