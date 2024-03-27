Число погибших при теракте в "Крокусе" увеличилось до 140

Число жертв теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" увеличилось до 140 человек. Скончался один из пострадавших, находившийся в крайне тяжелом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о смерти еще одного пострадавшего в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске – человек находился в крайне тяжелом состоянии.

Таким образом, число жертв происшествия увеличилось до 140, пишет РБК в Telegram-канале.

Как рассказал Мурашко, еще 4 пациента остаются в крайне тяжелом состоянии. 19 человек, включая трех детей, – в тяжелом.

34 пострадавших – в состоянии средней степени тяжести. Еще 23-х человек готовят к выписке.

Между тем, по последним данным, число пострадавших достигло 360 человек.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта – граждан Таджикистана – взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу. Также Басманный районный суд Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

Накануне стало известно о восьмом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе": суд рассмотрел материалы дела в отношении уроженца Кыргызстана.

Минувшим вечером сообщалось, что в Таджикистане начали проводить следственные действия по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Наряду с этим предполагается, что в результате происшествия погибли граждане Кыргызстана и Беларуси. Посольства этих стран выступили с заявлениями по данному поводу. В настоящий момент взяты пробы ДНК, идет опознание.