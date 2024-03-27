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Обратить внимание на концертные залы в Казахстане призвал депутат после трагедии в "Крокусе"

Опубликовано:

"Крокус Сити Холл" под Москвой
"Крокус Сити Холл". Фото: t.me/sledcom_press

Депутат мажилиса Айдос Сарым на пленарном заседании палаты сегодня высказался о теракте в "Крокус Сити Холле" и рассказал, какие из этого уроки должен извлечь Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат мажилиса Айдос Сарым в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова отметил, что на прошлой неделе в подмосковном Красногорске России в концертном зале "Крокус Сити Холл" состоялся чудовищный, террористический акт с многочисленными жертвами среди ни в чем не повинного мирного населения.

"Мы считаем, что Казахстан должен всемерно изучить и извлечь необходимые уроки из произошедшего. Как показывает анализ событий, непосредственно от террористического нападения погибло около трети жертв трагедии, тогда как остальные человеческие потери были связаны с сопутствующими ему пожару и панике, несогласованности действий силовых структур и организаторов мероприятия", – заявил он.

При этом Сарым предложил уделить внимание усилению государственного контроля над вопросами строительства и обязательной госприемки строящихся культурно-массовых и спортивных сооружений, начиная от используемых в строительстве материалов и заканчивая вопросами обеспечения безопасности граждан и персонала в ходе их эксплуатации.

Депутат также предлагает пересмотреть алгоритмы проведения и регламентации культурно-массовых, спортивных мероприятий по всей стране, более четко и ясно прописать механизмы взаимодействия их организаторов с правоохранительными органами и службами экстренной помощи.

"Каждый концертный зал, спортивное сооружение в стране должны иметь четкие планы на случаи возникновения чрезвычайных ситуаций, их персонал должен проходить обучение, а также и регулярный инструктаж накануне событий с массовым скоплением граждан. В ходе мероприятий залы и помещения не должны превращаться в смертельные ловушки для граждан, организаторы должны нанимать при необходимости дополнительный персонал, привлекать органы внутренних дел и ЧС для обеспечения беспрепятственного доступа, а также в случае необходимости безопасной экстренной эвакуации людей", – отметил Айдос Сарым.

Важно, по его словам, также составить детальные графики и провести в подобных залах и сооружениях противопожарные и иные учения, тренировки с персоналом, а также при необходимости с участием учащихся, школьников и студентов, которым надо прививать соответствующую правовую культуру и навыки обеспечения собственной и общественной безопасности.

"Необходимо провести аудит наиболее посещаемых культурно-спортивных сооружений и залов на предмет их антитеррористической, противопожарной и иной безопасности, обеспеченности их необходимым сигнальным и противопожарным оборудованием, периодически проверять их содержание в рабочем состоянии. Важно также обратить внимание на то, чтобы новые такие объекты строились с учетом всех требований сейсмической и противопожарной безопасности, с использованием пожароустойчивых, огнеупорных материалов", – резюмировал мажилисмен.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

По последним данным, число пострадавших достигло 360 человек, погибших, по состоянию на 26 марта, – 139 человек.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта – граждан Таджикистана – взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу. Также Басманный районный суд Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

Накануне стало известно о восьмом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе": суд рассмотрел материалы дела в отношении уроженца Кыргызстана.

Минувшим вечером сообщалось, что в Таджикистане начали проводить следственные действия по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Наряду с этим предполагается, что в результате происшествия погибли граждане Кыргызстана и Беларуси. Посольства этих стран выступили с заявлениями по данному поводу. В настоящий момент взяты пробы ДНК, идет опознание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2074080-zaly-i-pomescheniya-ne-dolzhny-prevraschatsya-v-smertelnye-lovushki-deputat-o-terakte-v-krokus-siti-holl/

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