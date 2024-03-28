"Должно же свершиться чудо". Как близкие ищут пропавших в "Крокус Сити Холле"

После нападения на «Крокус Сити Холл» десятки человек пропали без вести. Их имена не значатся ни в каких списках, а друзья и родственники пытаются найти их всеми возможными способами. Русская служба Би-би-си рассказывает, как люди ищут своих близких и стараются сохранять надежду даже спустя несколько дней после нападения.

Вечером 26 марта МЧС сообщило, что все мероприятия по спасению и поиску пострадавших в «Крокус Сити Холле» завершены. Ранее днем спасатели завершили разбор завалов сгоревшего здания.

По последним официальным данным, всего погибли 140 человек, еще 182 получили ранения.

Последний список погибших — родственники посетителей концерта группы «Пикник» в «Крокусе» называют его «самым страшным списком» — МЧС обновила 26 марта в 20:00 мск. В нем перечислены имена 120 человек. МЧС ведет и другой список — госпитализированных. Десятки человек постоянно обновляют эту страницу в интернете в надежде увидеть фамилии близких, информации о которых больше нигде нет.

Отзывчивость посторонних. Как волонтеры помогают близким пропавших

42-летний Олег Шиховцев из подмосковных Люберец был на концерте вместе с женой и 19-летней дочкой. Семья сидела в передних рядах в момент первых выстрелов. Шиховцев закрыл собой жену и дочь, был ранен в спину. Ранение получила и его дочь.

Жена Шиховцева смогла вытащить дочь из зала. Когда они оказались на улице, их подхватили незнакомые люди, проезжающие мимо «Крокуса» на машине, и повезли в больницу. Там девушку спасли: из ее тела вытащили пулю, сейчас она восстанавливается. Но связь с Олегом его близкие потеряли. В те минуты, когда его жена и дочь ехали в больницу, мужчина звонил своему отцу, но тот не слышал и не ответил — в телефоне остался пропущенный вызов.

Дмитрий, родной брат Олега, подключил к поискам своих друзей. В процессе попыток получить информацию о мужчине, его близкие нашли человека, который помогал выносить из концертного зала раненых в момент сильного задымления из-за пожара. Он рассказал, что выносил в том числе мужчину, очень похожего на Олега, — как минимум по описанию его близких.

«Но, к сожалению, в больницах очень сильно разнится информация, — рассказывает Александра, знакомая Дмитрия, которая помогает ему искать брата. — Были неопознанные мужчины в Склифе (Институт скорой помощи имени Склифосовского. — Би-би-си) и в больнице № 67. Нас никуда не пустили».

Происходящее сейчас вокруг поиска пропавших Александра называет «информационным хаосом». От одного из волонтеров близкие Олега услышали информацию якобы от врача из Института Склифосовского — тот утверждал, что неидентифицированных людей с тяжелыми ранениями привозили именно в их больницу и что они и сейчас находятся там. Однако, по словам Александры, в ответ на звонки в приемную в Институте Склифосовского сказали, что таких в больницу не привозили.

«Я понимаю, что в больнице не дадут информацию, если человек лежит без сознания, — говорит Александра. — Они не имеют права этого делать. Возможно, поэтому информация так и разнится — в сознании или нет, есть „потеряшки“ или нет».

Александра признается, что ее очень вдохновляет отзывчивость незнакомых людей, которые пришли на помощь. «Люди отзываются, как будто это общее горе, — говорит она. — Отзывчивость, сплоченность, единство на все произошедшее. Эта отзывчивость совершенно посторонних и неизвестных мне людей вселяет такую надежду, что у нас вообще не все потеряно… Просто не все потеряно. Без этой поддержки нам было бы намного хуже».

Одна из волонтерок оставляла сообщение о поисках Шиховцева в комментариях к постам во всех телеграм-каналах, на которые подписана. «Столько времени потратил человек. Мы с близкой подругой семьи размещали такие сообщения круглосуточно везде, где только можно. И вдруг я вижу, что где-то о поисках Олега уже написано — так эта девушка помогла распространить информацию буквально повсюду», — говорит Александра.

Близкие Олега получили множество сообщений с видеозаписью убийства одного из пришедших на концерт. «Ужасное видео с незаблёренными лицами на моменте, где террорист перерезает горло мужчине, лежащему на полу, — рассказывает Александра. — Человек 20 скинули это видео, но со словами извинений. Кто-то даже звонил и, очень извиняясь за то, что присылает такое видео, говорил, что мужчина на этом видео очень похож на Олега, которого мы ищем».

Дмитрий тоже посмотрел эту запись и не опознал своего брата в мужчине, которого убивали.

Поискам помогла судмедэксперт, которая связалась с близкими Шиховцева как волонтерка и, проверив доступные ей базы данных, сказала, что людей, которые после теракта считаются потерянными, на настоящий момент нет. Это значит, что теперь близким остается только ждать информации из официальных инстанций.

Но пока с родными Олега Шиховцева не связывались ни из МЧС, ни из больниц. Их не вызывали, чтобы сдать ДНК-тест, как вызывают в эти дни многих родственников других посетителей «Крокуса».

«Пока есть надежда, — говорит Александра. — Может, каким-то чудом кого-то пропустили. Может, не говорят, потому что тяжелое состояние. Мы все в любом случае верим и надеемся. Надежда никуда не пропадет, пока не скажут обратное. Должно же свершиться какое-то чудо даже в такие темные времена».

Поиски через чат-бот, опросы следователей и волонтеров, ДНК-тестирование

Услышав о нападении на «Крокус Сити Холл», Иван (имя изменено) сразу бросился звонить своей сестре. В последний раз они общались за четыре дня до этого, 18 марта — переписывались в WhatsApp. Иван не знает, была ли его сестра, 37-летняя Оксана (имя изменено), в зале — о планах пойти на концерт группы «Пикник» она ему ничего не говорила. «Но она у меня фанатка всех этих концертов, любительница — везде ходит, ездит», — рассказывает Иван.

Оксана так и не вышла на связь ни в тот вечер, ни позже, в сети ее с вечера пятницы тоже не было. И хотя Иван точно не знает, была ли она в «Крокусе», он испуган, потому что до этого она никогда так не пропадала и связь с ней на несколько дней не прерывалась.

«Поэтому я запаниковал, у меня плохие подозрения, но я надеюсь на лучшее», — говорит Иван.

Он начал искать информацию об Оксане через интернет. В официальных списках погибших и пострадавших ее имени не было. По запросу о списках Иван нашел телеграм-чат, который посвящен помощи по ситуации вокруг «Крокуса».

Чат «Крокус. Центр помощи» — один из основных ресурсов для поиска и координации, который используют близкие пропавших. Его создало правительство Московской области.

Чат разделен на несколько тематических блоков: юридическая помощь, психологическая помощь, выплаты пострадавших и семьям погибшим и другие. В блоке «Сверка списков» люди оставляли данные своих пропавших близких — полные имена, дату рождения, место прописки, приметы внешности. После просмотра администраторами данные удаляли, отмечая при этом, что запрос отправили в работу. Администраторы проверяли, есть ли информация о том или ином человеке в официальных списках — если удавалось что-то узнать, разыскивающему человеку писали об этом в личных сообщениях.

Одна из пользовательниц чата рассказала Би-би-си, что нашла своего родственника именно так. «Они выслали списки и телефон, по которому нам сообщили, в какой больнице находится пострадавшая», — рассказала она.

К вечеру 26 марта большинство тематических блоков в чате были закрыты. В блоке «Сверка списков» администраторы объяснили это тем, что в чат вступило «большое количество провокаторов», которые якобы использовали данные людей. При этом администрация обещала продолжить общение с разыскивающими через чат-бот.

Через чат в телеграме Иван так и не смог получить информацию об Оксане, но по телефону горячей линии МЧС ему предложили приехать на опознание. Иван живет не в Москве, и ему нужно было время, чтобы приехать.

Однако вскоре Оксана внезапно ответила на звонок. Оказалось, что на прошлой неделе она уехала в командировку и все это время была без связи. На концерте в «Крокусе» ее не было.

Приехать в Москву из другого города в поисках своего близкого пришлось и Даниле. За несколько часов до нападения его брат, 30-летний Дмитрий, позвонил матери. «Он сказал, что идет на концерт „Пикника“, нравилась ему эта группа. Это был наш последний контакт с ним», — рассказывает Данила.

Что происходило поздним вечером в пятницу, когда стало известно о теракте на концерте группы «Пикник», Данила точно не может вспомнить. «Как ушат холодной воды вылили. Все как в тумане», — говорит он.

В субботу он приехал из Брянска в Москву. «Встретили хорошие знакомые, и началась вся эта беготня, — описывает он. — От „Крокус Сити Холла“ до оперштаба, по больницам. Созвоны… Но результата в первый день так и не было».

Оперативный штаб по теракту в «Крокус Сити Холл» расположен недалеко от самого концертного зала. В штабе сверяют данные по погибшим и пострадавшим. Данила рассказал, что там он, как и другие люди, мог обратиться за помощью к волонтерам и психологам.

«Волонтеры очень много суетились: опрашивали нас о приметах брата, мы давали им его фотографии. Психологи помогали, настраивали нас на лучшее», — рассказывает он.

Утром воскресенья попытки найти информацию в оперштабе и больницах повторились. Но позже днем с Данилой связались следователи и позвали его на опознание.

Процедура опознания погибших в Москве официально началась вечером в воскресенье, 24 марта, в бюро судебно-медицинской экспертизы депздрава Москвы. Процедура проходит круглосуточно.

Данила пришел на процедуру, но не опознал своего брата ни в одном из погибших. Следователь опросил его — Данила рассказал все подробности о брате, в основном о его внешности и особых приметах, а позже сделал ДНК-тест.

«После этого нам посоветовали не терзаться, — говорит Данила. — К тому времени стало известно, что в больницах идентифицировали почти всех, кто был в сознании. Нам посоветовали ехать домой и ждать результатов. На разбор завалов нас бы не пустили, людей, которых не идентифицировали, уже не было. Сказали ждать и надеяться».

В последнее время Дмитрий, его брат, работал учителем русского языка и литературы в одной из школ Зеленограда, а до этого преподавал в педагогическом колледже в Брянске. Многие ученики Дмитрия пытаются найти его самостоятельно, распространяя информацию о нем в соцсетях.

«Молодой, активный, участвовал в различных мероприятиях, — описывает Данила брата. — Целый год отработал в школе и собирался идти дальше, строил планы. И вот такая вышла трагедия».

Виктория Сафронова

Би-би-си