Пугачева извинилась перед Манижей под постом о теракте в "Крокусе"

Народная артистка СССР Алла Пугачева попросила прощения у российской певицы Манижи. Последняя записала видео, в котором затронула тему пыток подозреваемых в теракте в "Крокусе", передает NUR.KZ.

Российская певица Манижа опубликовала в Instagram видео, в котором вспомнила свою бабушку, у которой в детстве на каникулах гостила в Душанбе, Таджикистане.

"Бабушка очень многому меня учила. Например: ешь только с той стороны тарелки, с которой она к тебе повернута. Таджики едят плов из общей тарелки. Философия этой фразы в том, чтобы быть смиренным и принимать то, что дает судьба, и никогда не отбирать то, что тебе не принадлежит.

Сегодня моей бабушки нет уже 14 лет. И последние несколько лет я много думаю о том, что я рада, что она не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и на всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь, и не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка.

Я знаю, что при всех моих словах все равно бабушка здесь, потому что она говорит со мной через все многочисленные сообщения – людей, которые считают, что убийца не имеет национальности, что все-таки, несмотря на весь ужас и мрак, мы обязаны оставаться людьми", – говорит певица на видео.

Под видеороликом Манижи собралось более 50 тысяч самых разных комментариев. Среди них – Аллы Пугачевой: народная артистка СССР написала короткое "Прости!!!".

По информации Вокруг ТВ, Манижа Сангин родилась в 1991 году в Душанбе, Таджикистане в творческой семье. Ее дед Тоджи Усмон — известный в стране писатель и поэт. После развода родителей Манижу и остальных детей воспитывали мать и бабушка. Семья перебралась в Москву в 1994 году, вскоре после начала гражданской войны в Таджикистане. В столице РФ Манижа и выросла.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

По последним данным, погибли 140 человек.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта – граждан Таджикистана – взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу. Также Басманный районный суд Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

Во вторник стало известно о восьмом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе": суд рассмотрел материалы дела в отношении уроженца Кыргызстана.

Недавно сообщалось, что в Таджикистане начали проводить следственные действия по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Наряду с этим предполагается, что в результате происшествия погибли граждане Кыргызстана и Беларуси. Посольства этих стран выступили с заявлениями по данному поводу. В настоящий момент взяты пробы ДНК, идет опознание.