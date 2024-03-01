Сколько детей родилось в Казахстане в самые длинные в этом году сутки

В последний день зимы, 29 февраля, в Казахстане на свет появилось 803 ребенка. Лидерам по суточной рождаемости стала Туркестанская область, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Из-за перехода всего Казахстана на единый часовой пояс этой ночью жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей, а также областей Абай, Жетісу и Ұлытау перевели время на час назад.

То есть после 23:59 вместо 00:00 у жителей этих областей снова наступило 23:00. Таким образом, у некоторых казахстанцев в последних сутках зимы оказалась 25 часов вместо положенных 24.

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения, в дату смены часового пояса к двенадцати часам (00:00) 29 февраля в Казахстане появилось на свет 803 малыша, из них две двойни, 392 мальчика и 411 девочек.

"Безусловным лидером по суточной рождаемости стала Туркестанская область, где родилось 118 деток, затем идут Алматы – 81 новорожденных, и столица республики, где появилось на свет 79 малышей.

Поздравляем малышей, родившихся в самый длинный последний день зимы 2024 года, желаем им крепкого здоровья и счастливого будущего!" - говорится в сообщении министерства.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC +5.

Добавим, что ранее казахстанцев попросили проверить обновления программного обеспечения своих гаджетов: для автоматической смены часового пояса на них должна быть доступна соответствующая функция. Подробные рекомендации гражданам давали в Минцифры.

Несмотря на это, многие казахстанцы столкнулись с проблемами при переходе на единый часовой пояс - люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Из-за перехода на другой часовой пояс к казахстанцам ранее обращались авиакомпании. В некоторых случаях изменения могут затронуть рейсы вплоть до 31 марта. С 29 февраля по 2 марта в Казахстане открыта горячая линия по вопросам изменения времени вылетов и прилетов. Работает она по номерам +7 (7172) 79-82-14, +7 (7172) 79-82-13.

Еще казахстанцев предупредили, что перенастройка часов может вызвать временные перебои со связью и рядом сервисов мобильных операторов из-за технических работ.

Подробнее о том, что нужно знать казахстанцам о переводе времени на новый часовой пояс, мы рассказывали здесь.

Врачи сообщают, что переход на единое время может повлиять на биоритмы казахстанцев, но адаптационный период займет всего сутки.

Добавим также, что из-за перехода на единый часовой пояс у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло и когда все исправится.