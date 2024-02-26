Переход на единое время: казахстанцам дали рекомендации в Минцифры
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Минцифры озвучило рекомендации по переводу часового пояса - казахстанцам необходимо обновить программное обеспечение до последней версии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан переходит на единый часовой пояс с переводом на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.
"Многие пользователи уже начали получать уведомления о переходе на единый часовой пояс (UTC+5) в Казахстане от информационных систем сотовых телефонов и устройств.
Гражданам, не получившим данные обновления, не стоит беспокоиться из-за их отсутствия. Необходимо провести обновление программного обеспечения устройств до последней версии.
При наличии автоматического обновления, включенного автоматического определения времени в настройках и подключения к интернету - время поменяется автоматически, если нет - необходимо поменять вручную", - говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве казахстанцам предложили универсальную инструкцию для их обновления и своевременного перехода на новый часовой пояс.
Общие рекомендации
- Проверьте подключение к интернету. Для автоматического обновления времени устройство должно быть подключено к сети.
- Включите автоматическое обновление времени. Большинство устройств позволяет автоматически обновлять дату и время, используя сетевые службы времени.
- Перезагрузите устройство. Иногда для применения изменений требуется перезагрузка.
Инструкция по операционным системам
Windows
- Откройте "Панель управления" > Часы и регион > Дата и время.
- Перейдите во вкладку "Время в Интернете" и нажмите на "Изменить" параметры.
- Убедитесь, что активирована опция "Синхронизировать" с Интернет-временем и нажмите "Обновить сейчас".
- Если автоматическое обновление не работает, перейдите на вкладку Дата и время, нажмите "Изменить дату и время" и вручную установите правильное время.
macOS
- Откройте Системные настройки > Дата и время.
- Убедитесь, что выбрана опция Настроить дату и время автоматически.
- Если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.
Android
- Откройте Настройки > Система > Дата и время.
- Включите Автоматическое определение даты и времени и Автоматический часовой пояс.
- Если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.
iOS (iPhone и iPad)
- Зайдите в Настройки > Основные > Дата и время.
- Включите Автоматически для опции Настройка даты и времени.
- При необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату.
В случае возникновения проблем
- Проверьте наличие обновлений операционной системы. Убедитесь, что ваше устройство обновлено до последней версии ОС.
- Переключитесь на другую сетевую службу времени. В некоторых операционных системах можно выбрать альтернативные серверы времени.
- Проверьте настройки часового пояса. Убедитесь, что выбран правильный часовой пояс для вашего местоположения.
- Сбросьте настройки сети. На некоторых устройствах сброс настроек сети может помочь решить проблемы с автоматической синхронизацией времени.
- Обратитесь в службу поддержки. Если проблема не решается, возможно, потребуется профессиональная помощь.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 1 марта весь Казахстан за исключением нескольких областей перейдет на единый часовой пояс. Минцифры в связи с этим сообщило о проводимой подготовке.
Переход на единый часовой пояс в Казахстане
В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.
Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.
В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.
Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.
19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.
К слову, не все казахстанцы согласны с принятым решением. Так, жители ВКО заявляют, что таким образом они теряют целый световой час.
Тем временем министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, как на новое время переведут расписание самолетов и поездов в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063007-perehod-na-edinoe-vremya-kazahstantsam-dali-rekomendatsii-v-mintsifry/