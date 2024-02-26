Переход на единое время: казахстанцам дали рекомендации в Минцифры

Минцифры озвучило рекомендации по переводу часового пояса - казахстанцам необходимо обновить программное обеспечение до последней версии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан переходит на единый часовой пояс с переводом на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.

"Многие пользователи уже начали получать уведомления о переходе на единый часовой пояс (UTC+5) в Казахстане от информационных систем сотовых телефонов и устройств.

Гражданам, не получившим данные обновления, не стоит беспокоиться из-за их отсутствия. Необходимо провести обновление программного обеспечения устройств до последней версии.

При наличии автоматического обновления, включенного автоматического определения времени в настройках и подключения к интернету - время поменяется автоматически, если нет - необходимо поменять вручную", - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве казахстанцам предложили универсальную инструкцию для их обновления и своевременного перехода на новый часовой пояс.

Общие рекомендации

Проверьте подключение к интернету. Для автоматического обновления времени устройство должно быть подключено к сети. Включите автоматическое обновление времени. Большинство устройств позволяет автоматически обновлять дату и время, используя сетевые службы времени. Перезагрузите устройство. Иногда для применения изменений требуется перезагрузка.

Инструкция по операционным системам

Windows

Откройте "Панель управления" > Часы и регион > Дата и время. Перейдите во вкладку "Время в Интернете" и нажмите на "Изменить" параметры. Убедитесь, что активирована опция "Синхронизировать" с Интернет-временем и нажмите "Обновить сейчас". Если автоматическое обновление не работает, перейдите на вкладку Дата и время, нажмите "Изменить дату и время" и вручную установите правильное время.

macOS

Откройте Системные настройки > Дата и время. Убедитесь, что выбрана опция Настроить дату и время автоматически. Если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.

Android

Откройте Настройки > Система > Дата и время. Включите Автоматическое определение даты и времени и Автоматический часовой пояс. Если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.

iOS (iPhone и iPad)

Зайдите в Настройки > Основные > Дата и время. Включите Автоматически для опции Настройка даты и времени. При необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату.

В случае возникновения проблем

Проверьте наличие обновлений операционной системы. Убедитесь, что ваше устройство обновлено до последней версии ОС.

Переключитесь на другую сетевую службу времени. В некоторых операционных системах можно выбрать альтернативные серверы времени.

Проверьте настройки часового пояса. Убедитесь, что выбран правильный часовой пояс для вашего местоположения.

Сбросьте настройки сети. На некоторых устройствах сброс настроек сети может помочь решить проблемы с автоматической синхронизацией времени.

Обратитесь в службу поддержки. Если проблема не решается, возможно, потребуется профессиональная помощь.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 1 марта весь Казахстан за исключением нескольких областей перейдет на единый часовой пояс. Минцифры в связи с этим сообщило о проводимой подготовке.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.

К слову, не все казахстанцы согласны с принятым решением. Так, жители ВКО заявляют, что таким образом они теряют целый световой час.

Тем временем министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, как на новое время переведут расписание самолетов и поездов в Казахстане.