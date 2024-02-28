Перевод времени в Казахстане: что нужно знать

В ночь с 29 февраля на первое марта в Казахстане начнет действовать единый часовой пояс - UTC+5. Все, что необходимо знать о переводе времени, – в материале NUR.KZ.

Соответствующее постановление было подписано правительством еще в январе 2024 года. Как сообщили в Комитете техрегулирования и метрологии МТИ РК, решение было принято в связи с многочисленными обращениями граждан и общественных организаций.

Кроме того, идею поддержало и научное сообщество. Эксперты уверены: нынешнее разделение часовых поясов не соответствует естественному солнечному времени. А это, в свою очередь, неблагоприятно влияет на биологические ритмы и здоровье человека.

Так, произвести перевод времени на час назад необходимо будет жителям Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей, а также областей Абай, Жетісу и Ұлытау.

Единый часовой пояс и отрасли жизнеобеспечения

23 февраля Минцифры Казахстана сообщило о проводимой подготовке к переходу на единое время. Так, первым делом о переводе были извещены международные организации IANA (Администрация адресного пространства интернет) МСЭ, РСС, ICANN, IETF, IESG.

Вместе с этим, их попросили обновить информацию в общедоступной базе данных часовых поясов (time zone database) для нашей страны. Граждан же призвали активировать соответствующие обновления на операционных системах (например, Android и IOS).

Помимо этого, согласно приказу министра все операторы связи должны подготовить необходимые настройки своих информсистем, техническую инфраструктуру для стабильности связи и предотвращения случаев двойного списания оплаты тарифа, а также принять меры по уведомлению пользователей.

Авиакомпании также обратились к гражданам и напомнили о переносе времени вылета. В частности, изменения коснутся рейсов с первого по 31 марта. Сообщения о соответствующих корректировках будут отправлены пассажирам через SMS-уведомления и посредством электронной почты.

Кроме того, с 29 февраля по второе марта в Казахстане будет открыта горячая линия на базе оперативного штаба АО "Авиационная администрация Казахстана" по вопросам изменения времени вылетов и прилетов. Работать она будет по номерам +7 7172 798214, +7 7172 798213.

Без внимания не остались и предприниматели. Так, Комитет государственных доходов напомнил о переводе времени на кассовых аппаратах: автоматически перенастройка произойдет на аппаратно-программных комплексах.

"Железные" контрольно-кассовые машины придется настраивать самостоятельно в ночь с 29 на первое марта. Соответствующие инструкции ведомство разместило на официальных аккаунтах Комитета.

Рекомендации Минцифры

Между тем в Министерстве цифрового развития Казахстана порекомендовали пользователям обновить программное обеспечение до последней версии на смартфонах, если это еще не сделано.

"При наличии автоматического обновления, включенного автоматического определения времени в настройках и подключения к интернету время поменяется автоматически, если нет - необходимо поменять вручную", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, гражданам посоветовали проверить подключение к интернету на телефоне, подключить в настройках автоматическое обновление времени и перезагрузить устройство. Синхронизировать время также в настройках можно и для пользователей Windows и macOS.

В случае же возникновения проблемы на выбор предлагается несколько способов решения проблемы: попробовать переключиться на другую сетевую службу времени, проверить настройку часового пояса, сбросить настройки сети или обратиться в службу поддержки.

Сбои в работе

Между тем казахстанцев предупреждают: перенастройка часов может вызвать временные перебои со связью и рядом сервисов из-за технических работ. В частности, о возможном ограничении сервисов с 23:00 29 февраля до 06:00 первого марта сообщила компания Activ.

"Обращаем внимание, что на дополнительные сервисы могут влиять технические работы по изменению часового пояса, проводимые партнерами, такими как банки, госсервисы и прочее.

Во избежание возможных ограничений вследствие технических работ в связи с переходом на новый часовой пояс UTC +5 рекомендуем произвести оплату по тарифу заранее - до 29 февраля текущего года", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Временно недоступным окажется и сайт "Электронного правительства" eGov.kz, в том числе мобильное приложение eGov mobile, единая нотариальная информационная система "Е-нотариат", единая информационная система "Техосмотр", сервис электронных обращений e-Otinish и другие информационные системы, государственные базы данных, сопровождаемых АО "Национальные информационные технологии".

Связано это с техническими работами, которые будут проводиться с 22:00 29 февраля до 02:0 первого марта.

С 00:00 до 05:00 возможны кратковременные прерывания работы и некоторых сервисов Tele2, о чем в компании также сообщили корреспонденту NUR.KZ. Оператор напомнил о том, что система самостоятельно сменит данные о часовом поясе, однако, чтобы время сменилось на мобильных устройствах, необходимо будет проверить настройки и перезагрузить смартфон.

Об аналогичном сообщили и в Beeline, правда здесь ограничения будут действовать с 21:00 29 февраля до 09:00 первого марта. И там, и там заявили, что примут все возможные меры для минимизации влияния смены часового пояса на работу систем.

Тем не менее проблемы могут возникнуть со следующими сервисами: проверка и пополнение баланса; смена или изменение наполнения тарифного плана; отключение и подключение услуг; активация новых SIM-карт, перенос номера из сети одного оператора к другому, регистрация, перерегистрация и разблокировка номера; все виды оплат и покупок с баланса; короткие команды, в том числе *102# и *802#; голосовой робот в call-центре и чат-бот на сайте beeline.kz, в приложении "Мой Beeline", в Telegram и другие.

Отразится ли смена времени на школах и работе

В то же время возник вопрос: повлияет ли смена часовых поясов на время учебы в школах? Здесь право пересмотреть час начала занятий глава Минпросвещения Казахстана оставил за акиматами.

"Можно, например, чтобы школы, которые в 08:00 начинали занятия, теперь начинали уроки в 08:30, и так далее. Возможно автономное принятие решений каждой организацией и акиматами", - заявил министр просвещения Гани Бейсембаев.

При этом глава ведомства добавил, что таких заявок в министерство пока не поступало.

Еще одним немаловажным вопросом стал момент с оплатой труда за лишний трудовой час специалистов, работающих в ночную смену. Как отметили в Минтруда, регулироваться данная проблема будет в соответствии с Трудовым кодексом. В частности, согласно статье 110, оплата должна производится за фактическое время работы, в повышенном размере.

"Согласно статье 110 Кодекса, каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договоров и (или) акта работодателя, но не ниже, чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, если отработанное сотрудником время превысит месячную норму рабочих часов - 40 часов, то работодатель должен будет оплатить часы сверхурочной работы в полуторном размере в соответствии со статьей 77 Трудового кодекса РК, добавили в Минтруда.

Что говорят эксперты

Несмотря на согласие ученых, мнение экспертов по поводу перехода на единый часовой пояс все же разделились.

Одни утверждают: установление единого времени устранит временные барьеры между жителями разных регионов, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, взаимодействии государственных органов и экстренных служб.

Другие же придерживаются менее благоприятных прогнозов. К примеру, как ранее рассказал эксперт в области энергетики Асет Наурызбаев, из-за перевода времени казахстанцы начнут тратить больше электричества.

"Большая часть страны попадет в период времени, когда разойдется естественное освещение и рабочий ритм. Люди будут вынуждены жечь электроэнергию, чтобы было светло. Большую часть времени придется сидеть в темноте. Например, находясь в офисе, на час раньше придется включать свет и тратить электроэнергию", - отмечает Асет Наурызбаев.

Перенастройка времени может вызвать и некоторый дискомфорт у людей, сообщил доцент кафедры патофизиологии КазНМУ имени Асфендиярова Бауржан Касенов. Процедура может сбить циркадный ритм организма, вызвать сонливость и стресс. Последнее может плохо отразиться на людей с заболеваниями сердца и сосудов.

"В этот период обязательно нужно следить за давлением. Измерять его утром и в течение дня. Если увидели ухудшение состояния, то принимать меры, вплоть до обращения в поликлинику или в "скорую" в зависимости от того, насколько тяжелое состояние", - рекомендовал доцент.

Эту фазу необходимо будет просто перетерпеть. Эксперт отмечает: циркадная перестройка занимает около 10 дней, главное - настроить график и высыпаться.