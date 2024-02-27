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Как узнать время авиарейсов после перехода на единый часовой пояс в Казахстане

Опубликовано:

Call-центр
Call-центр. Фото: NUR.KZ

В Казахстане в связи с переходом на единый часовой пояс запускается горячая линия для удобства пассажиров авиарейсов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

Как сообщает пресс-служба комитета, в связи с переходом на единое время казахстанскими авиакомпаниями были внесены соответствующие изменения в системах продаж авиабилетов.

"Пассажирам были направлены соответствующие уведомления о внесенных корректировках в приобретенных ранее авиабилетах.

Вместе с тем, в целях создания удобств пассажирам, с 29 февраля по 2 марта открыта горячая линия на базе оперативного штаба АО "Авиационная администрация Казахстана".

По вопросам изменения времени вылета и прилета рейса пассажиры могут обращаться по номерам +7 7172 798214, +77172 798213", - говорится в сообщении ведомства.

Для уточнения актуального статуса рейса пассажирам рекомендуют обращаться в справочные службы аэропорта, приложения и колл-центры авиакомпаний:

  • "Air Astana" + 7727244 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77;
  • "FlyArystan" +7 727 331 1010 (WhatsApp +7 702 702 0227);
  • "SCAT" +7 7252 99 88 80;
  • "Qazaq Air" + 7 727 356 14 14.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.

К слову, не все казахстанцы согласны с принятым решением. Так, жители ВКО заявляют, что таким образом они теряют целый световой час.

Тем временем министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, как на новое время переведут расписание самолетов и поездов в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063229-perehod-na-edinoe-vremya-dlya-kazahstantsev-zapuskayut-goryachuyu-liniyu-po-voprosam-aviareysov/

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