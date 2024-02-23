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Казахстанцев предупредили о возможных перебоях со связью из-за перехода на единое время

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Девушка смотрит в экран телефона, держа в руках банковскую карту
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

Казахстанцев предупредили о возможных перебоях со связью в ночь с 29 февраля на 1 марта из-за перехода на единый часовой пояс, передает корреспондент NUR.KZ.

В компании Activ rазахстанцев проинформировали, что, согласно постановлению правительства РК от 19 января 2024 года "О переходе на часовой пояс UTC +5", в период с 23:00 (UTC +6) 29 февраля по 06:00 (UTC +5) 1 марта будут проводиться технические работы с возможным ограничением сервисов.

"Обращаем внимание, что на дополнительные сервисы могут влиять технические работы по изменению часового пояса, проводимые партнерами, такими как банки, госсервисы и прочее.

Во избежание возможных ограничений в следствии технических работ в связи в переходном на новый часовой пояс UTC +5, рекомендуем произвести оплату по тарифу заранее - до 29 февраля текущего года", - сообщили в пресс-службе Activ.

Также казахстанцев попросили обратить внимание, что не все абонентские устройства (смартфоны, планшеты, М2М, модемы) смогут вовремя получить обновленную информацию о временной зоне.

"Если на вашем устройстве не произошло смены часового пояса, необходимо изменить его вручную", - сообщили в Activ.

В компании Tele 2 корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в ночь на 1 марта оператор будет проводить работы по внесению изменений на различных системах, в связи с чем возможны кратковременные прерывания работы некоторых сервисов в период с 00.00 до 05.00.

"Оператор приложит все усилия для того, чтобы данные изменения прошли как можно более комфортно для наших абонентов", - заявили в компании.

Пользователям также напомнили, что оператор самостоятельно сменит данные о часовом поясе в системах. Чтобы он также сменился на мобильных устройствах, необходимо проверить настройки и перезагрузить смартфон. Информация также будет дополнительно разослана всем абонентам.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.

Мы также рассказывали, нужно ли казахстанцам переводить часы вручную на смартфонах при переходе на единый часовой пояс.

Однако не все казахстанцы согласны с принятым решением. Так, жители ВКО заявляют, что таким образом они теряют целый световой час.

Кроме того, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, как на новое время переведут расписание самолетов и поездов в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062631-kazahstantsev-predupredili-o-vozmozhnyh-pereboyah-so-svyazyu/

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