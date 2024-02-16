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Единый часовой пояс в Казахстане: авиаперевозчики обратились к пассажирам

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Самолет в аэропорту
Самолет. Иллюстративное фото: Unsplash

В связи с предстоящим переходом Казахстана на единый часовой пояс авиакомпании обратились к пассажирам: гражданам напомнили о переносе времени вылета, передает NUR.KZ.

Air Astana в своем официальном Telegram-канале сообщила, что скорректировала расписание рейсов в связи с переходом Казахстана на единый часовой пояс.

Изменения затронут полеты с 1 по 31 марта.

Расписание рейсов на период с апреля по октябрь будет автоматически изменено 1 марта.

Пассажиры, чьи рейсы подпадут под изменения, получат SMS-уведомления и письма на адрес электронной почты, пообещали в компании.

Компания Qazaq Air предупредила, что в связи с переходом на единый часовой пояс с 1 марта внесены изменения в текущее расписание полетов.

Сообщается, что информация об изменении времени вылета и прилета направлена пассажирам в виде SMS-уведомлений и посредством электронной почты на адреса, указанные при приобретении авиабилета.

Кроме того, пассажирам, приобретавшим авиабилеты до 29 января на рейсы по направлению в/из городов Астана, Алматы, Актобе, Атырау, Уральск, Шымкент, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Туркестан, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Талдыкорган и Жезказган со временем вылета с 1 марта необходимо обратить внимание, что рейс будет выполнен на один час раньше от указанного в билете времени.

Несколько дней назад компания Fly Arystan также опубликовала обращение к своим клиентам.

"Пассажирам, приобретавшим авиабилеты до 7 февраля (включительно) на рейсы FlyArystan по направлению в/из Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды, Костаная, Павлодара, Туркестана, Усть-Каменогорска, Семея, со временем вылета с 00:01 1 марта 2024 года (по времени столицы) необходимо обратить внимание, что рейс будет выполнен на один час раньше от указанного в билете времени", - сообщили в пресс-службе.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом. Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.

Мы также рассказывали, нужно ли казахстанцам переводить часы вручную на смартфонах при переходе на единый часовой пояс.

Однако не все казахстанцы согласны с принятым решением. Так, жители ВКО заявляют, что таким образом они теряют целый световой час.

Кроме того, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, как на новое время переведут расписание самолетов и поездов в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061369-edinyy-chasovoy-poyas-v-kazahstane-aviaperevozchiki-obratilis-k-passazhiram/

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