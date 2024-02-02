Сколько АЭС нужно построить в Казахстане, рассказал эксперт

Эксперт по энергетике Петр Своик на пресс-конференции в Астане рассказал, сколько атомных станций нужно построить в Казахстане в будущем, передает корреспондент NUR.KZ.

Петр Своик считает, что первым делом нужно построить Балхашскую атомную станцию.

"Это такой мост между севером и югом Казахстаном – именно в Улкене, на окраине Балхаша. Если мы там построим большую станцию, то она решит вопросы и всего юга. Это без вариантов, строить надо на Балхаше. И вводя первые два блока, надо бегом делать еще два блока, а еще лучше – три блока", – добавил он.

АЭС, по его словам, нужно строить и в Курчатове, и в Актау.

"Весь запад Казахстана – он дефицитен и его надо "подпирать" своим мощным источником", – резюмировал эксперт.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году сообщалось, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В середине июня вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводиться не будет. Позже глава Минэнерго Саткалиев заявил, что решение по строительству АЭС в Казахстане может быть принято по итогам слушаний в регионах.

Однако 1 сентября этого года Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в нашей стране. Вице-премьер-министр и руководитель Минфина Ерулан Жамаубаев рассказал, в какую цену госбюджету обойдется референдум по строительству АЭС.

В Минэнерго также рассказали, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов – малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

Сообщалось также о том, во сколько может обойтись Казахстану строительство АЭС.

В ноябре глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане.

В январе вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.