Более 52 млрд тенге выделили в 2023 году на строительство ЛРТ в Астане из Нацфонда

В 2023 году из Национального фонда РК выделено более 52 млрд тенге на проект строительства ЛРТ в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Открытые бюджеты".

Согласно проекту бюджетной программы Минтранспорта, сумма расходов на реализацию мероприятий по проекту "Новая транспортная система города Астаны. LRT (участок от аэропорта до нового железнодорожного вокзала)" составляет 52 434 322 000 тенге.

"Расходы направлены на оплату по ЕРС-контракту в соответствии с графиком выполнения работ в 2023 году", – говорится в документе.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Минтранспорта уточнили, что данные средства были уже запланированы и осваиваются в текущем году.

Строительство ЛРТ в Астане

Напомним, что первые опоры легкорельсового транспорта появились в Астане еще в 2017 году, однако завершить его не удалось.

Правоохранители начали расследование по хищениям в ходе строительства Astana ЛРТ, которое было завершено в 2020 году. После этого начался судебный процесс.

В мае 2021 года подсудимым огласили приговор – по делу Astana ЛРТ осудили семь человек, назначив им лишение свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге. Однако осенью того же года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс. Кроме того, в мае этого года стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana ЛРТ расследуется еще одно дело.

При этом в январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявлял, что проект ЛРТ уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре прошлого года экс-аким Астаны Алтай Кульгинов сообщил о планах по завершению строительства объекта.

"Сейчас нужно 577 млн долларов для достройки. Первый транш 20 млрд тенге уже выделен. До конца года ожидаем еще. Китайский консорциум – тот же подрядчик. Принято решение достроить, мы слишком далеко зашли и прошли точку невозврата", – говорил тогда Кульгинов.

По его словам, по предварительным расчетам, ежегодно будет необходимо 4 млрд тенге на обслуживание ЛРТ. Позже в Минфине рассказали, за чей счет его достроят.

В октябре 2022 года премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что на продолжение строительства ЛРТ в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

Нынешний аким города Женис Касымбек пообещал, что проект завершат в течение двух-трех лет, однако добавил, что многое при строительстве зависит от финансирования.

В этом месяце в Астане очевидцы сняли накренившуюся опору ЛРТ. В пресс-службе CTS сообщили, что конструкцию восстановят.