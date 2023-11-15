Еще один город в Казахстане столкнулся с дефицитом автогаза

В акимате Шымкента сообщили, что в городе наблюдается нехватка сжиженного нефтяного газа, а также объяснили причины сложившейся ситуации, сообщает МИА "Казинформ"

В Шымкенте ощущается нехватка сжиженного газа на автозаправочных станциях. Городской акимат пояснил причины сложившейся ситуации.

Так, сообщается, что при месячной потребности в 9 500 тонн, в Шымкенте на сегодня остается лишь 314 тонн сжиженного газа. При этом автогаз реализуют не все АГЗС – только 56 из 218. Вдобавок на 10 станциях его отпускают по талонам и лимитам.

В пресс-службе акимата признали, что по сжиженному нефтяному газу наблюдается дефицит.

"На ІV квартал на октябрь выделено 6 525 тонн, на ноябрь — 7 520 тонн, на декабрь — 7 878 тонн. Министерство энергетики выделило дополнительно 504 тонны на октябрь. Этот объем был распределен только между газонаполнительными станциями.

Потребность Шымкента в 2023 году составила 9 500 тонн при заявленных 30 ГСО, при этом, по официальным данным административной полиции города, на сжиженном газе зарегистрировано 49 538 автомобилей", – гласит сообщение.

Предельные розничные цены на СНГ в зависимости от региона повышены на 4-6 тенге за литр. Стоимость автогаза в Шымкенте составляет 64 тенге.

Еще одна причина дефицита, как заявили в городском акимате, – медленная отгрузка газа с Шымкентского НПЗ.

Напомним, что с дефицитом сжиженного газа недавно столкнулись водители в Костанайской области. Перед этим нехватку выявили в трех городах – Астане, Таразе и Петропавловске. В столице из-за дефицита автогаза даже вводили ограничения.

Где и когда в Казахстане наблюдался дефицит автогаза

В начале августа 2022 года жители Актобе пожаловались на нехватку газа для автомобилей. Тогда сообщалось, что возле местных АГЗС выстраиваются очереди из автомобилей, которые надеются получить топливо.

В ноябре с дефицитом автогаза столкнулись жители Атырау. А через несколько дней – в Уральске.

В начале декабря астанчане жаловались на то, что автогаз отпускают по талонам, а на заправках образовались очереди. Такая информация появилась в соцсетях и мессенджерах.

Через некоторое время стало известно, что с дефицитом автогаза столкнулись водители Тараза. А позже в городе вновь говорили о нехватке этого вида топлива.

В феврале этого года в Уральске снова возник дефицит сжиженного газа – водители пожаловались на километровые очереди на АЗС.

Также в начале июня 2023 года на дефицит автогаза вновь жаловались водители из Актобе. Тогда топливо также сначала отпускали по талонам, а потом его и вовсе перестали продавать даже на крупных АЗС.

При этом уже через два месяца об аналогичной ситуации говорили уже в разрезе всего региона.