Еще один город в Казахстане столкнулся с дефицитом автогаза
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В акимате Шымкента сообщили, что в городе наблюдается нехватка сжиженного нефтяного газа, а также объяснили причины сложившейся ситуации, сообщает МИА "Казинформ"
В Шымкенте ощущается нехватка сжиженного газа на автозаправочных станциях. Городской акимат пояснил причины сложившейся ситуации.
Так, сообщается, что при месячной потребности в 9 500 тонн, в Шымкенте на сегодня остается лишь 314 тонн сжиженного газа. При этом автогаз реализуют не все АГЗС – только 56 из 218. Вдобавок на 10 станциях его отпускают по талонам и лимитам.
В пресс-службе акимата признали, что по сжиженному нефтяному газу наблюдается дефицит.
"На ІV квартал на октябрь выделено 6 525 тонн, на ноябрь — 7 520 тонн, на декабрь — 7 878 тонн. Министерство энергетики выделило дополнительно 504 тонны на октябрь. Этот объем был распределен только между газонаполнительными станциями.
Потребность Шымкента в 2023 году составила 9 500 тонн при заявленных 30 ГСО, при этом, по официальным данным административной полиции города, на сжиженном газе зарегистрировано 49 538 автомобилей", – гласит сообщение.
Предельные розничные цены на СНГ в зависимости от региона повышены на 4-6 тенге за литр. Стоимость автогаза в Шымкенте составляет 64 тенге.
Еще одна причина дефицита, как заявили в городском акимате, – медленная отгрузка газа с Шымкентского НПЗ.
Напомним, что с дефицитом сжиженного газа недавно столкнулись водители в Костанайской области. Перед этим нехватку выявили в трех городах – Астане, Таразе и Петропавловске. В столице из-за дефицита автогаза даже вводили ограничения.
Где и когда в Казахстане наблюдался дефицит автогаза
В начале августа 2022 года жители Актобе пожаловались на нехватку газа для автомобилей. Тогда сообщалось, что возле местных АГЗС выстраиваются очереди из автомобилей, которые надеются получить топливо.
В ноябре с дефицитом автогаза столкнулись жители Атырау. А через несколько дней – в Уральске.
В начале декабря астанчане жаловались на то, что автогаз отпускают по талонам, а на заправках образовались очереди. Такая информация появилась в соцсетях и мессенджерах.
Через некоторое время стало известно, что с дефицитом автогаза столкнулись водители Тараза. А позже в городе вновь говорили о нехватке этого вида топлива.
В феврале этого года в Уральске снова возник дефицит сжиженного газа – водители пожаловались на километровые очереди на АЗС.
Также в начале июня 2023 года на дефицит автогаза вновь жаловались водители из Актобе. Тогда топливо также сначала отпускали по талонам, а потом его и вовсе перестали продавать даже на крупных АЗС.
При этом уже через два месяца об аналогичной ситуации говорили уже в разрезе всего региона.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045953-esche-odin-gorod-v-kazahstane-stolknulsya-s-defitsitom-avtogaza/