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Причину дефицита автогаза в трех городах Казахстана объяснили в Минэнерго

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Работник АЗС
АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Астане, Таразе и Петропавловске наблюдается дефицит автогаза. Топливо отпускают на заправках по талонам. В Минэнерго рассказали, когда ситуация стабилизируется, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, в Таразе водители уже три дня колесят по городу в поисках сжиженного газа. А на заправках, где он есть, приходится по несколько часов стоять в очереди, при этом нет гарантии, что получится заправиться.

"Я сегодня пять газовых заправок проехал – нет газа. (…) Уже третий день хожу без газа и не знаю, что делать!" – рассказал местный житель Бектурган Курджиев, добавив, что топливо выдают по талонам, а где из взять, никто не знает.

Также, как отмечают корреспонденты телеканала, водители жалуются, что на станциях, где газ есть, чаще стоит жесткий лимит – отпускают на три, а где-то даже и на тысячу тенге.

В Петропавловске автовладельцы ощущают дефицит автогаза уже месяц. Если он появляется на заправках, то быстро заканчивается.

Аналогичная ситуация наблюдается и в столице. В Астане также ввели лимиты и талоны.

Между тем чиновники говорят, что ситуация почти стабилизировалась. А дефицит в целом по стране, по их словам, – временное явление первых чисел месяца.

"В большинстве это в первые числа месяца из-за того, что транспортное время занимает определенное… по сливу, по наливу и так далее. Отгрузка производится заводами-производителями круглосуточно. Однако имеются сложности в плане доставки. Ну, это транспортировка, она занимает определенное время – через КТЖ, пока вагоны дойдут и так далее. Поэтому в ближайшее время ситуация стабилизируется", – сообщил руководитель управления сжиженного нефтяного газа департамента газа и нефтегазохимии Министерства энергетики РК Кайрат Сатымов.

Как добавили журналисты телеканала, руководитель управления заверил, что уже в следующем месяце газа будет больше, чем требуется для населения, на три процента.

Источник: КТК

Напомним, сегодня акимат Астаны сообщил, что в связи с ремонтными работами, проводимыми в октябре на Атырауском заводе, и большой загруженностью заводов ТОО "ПНХЗ" и АО "СНПС-Актобемунайгаз" в столице наблюдается дефицит автогаза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044404-prichinu-defitsita-avtogaza-v-treh-gorodah-kazahstana-obyasnili-v-minenergo/

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