Атырау столкнулся с дефицитом автогаза

Заправка. Иллюстративное фото: David Benito / iStock / Getty Images Plus

В Атырау наблюдается дефицит сжиженного газа. Сайт телеканала КТК сообщает, что вызвано это плановыми работами на местном нефтеперерабатывающем заводе.

"На две-три заправки уже заезжал, говорят: "Газа нет". Нам выгоднее ездить на газе, чем на бензине. Я думаю, урегулируют как-то эту ситуацию", – говорит водитель Адижан Аубекер.

Жаловаться на нехватку топлива водители начали еще в среду. Всего в области 96 газовых станций – некоторые из них, как сообщает телеканал, стоят пустые, а некоторые отпускают топливо только по талонам.

По информации телеканала, такой дефицит связан с плановыми работами на НПЗ: производство здесь сократилось более чем на треть.

Так, в начале ноября АНПЗ выпускал на внутренний рынок 90 тонн автогаза в сутки. Затем объемы снизились до 60 тонн, после чего и стала ощущаться нехватка.

Согласно утвержденному Минэнерго плану, в этом месяце АНПЗ должен был поставить региону 5744 тонны топлива. Однако из-за ремонта это вряд ли удастся.

Решить проблему чиновники хотят с помощью соседней Актюбинской области – недостающие объемы планируют доставить оттуда.

"В ближайшие 3-4 дня проведутся переговоры с министерством о поставке 1100 тонн газа от Gas Processing и "Казахойл Актобе". Этого объема хватит на неделю. А до конца ноября планируется завершить ремонт на нефтеперерабатывающем заводе", – говорит и. о. руководителя Управления энергетики и ЖКХ Атырауской области Данияр Мукишов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996664-atyrau-stolknulsya-s-defitsitom-avtogaza/