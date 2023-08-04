На дефицит автогаза вновь пожаловались жители Актюбинской области (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Водители Актюбинской области заявили, что в регионе исчез автогаз – купить топливо можно только по талонам и лишь на нескольких АЗС, сообщает сайт телеканала КТК.

Как рассказали автолюбители, приобрести автогаз можно лишь за наличный расчет, и то не везде – топливо есть лишь на нескольких станциях автозаправки.

"Уже неделю вот такая картина. С утра выезжаем на работу, а заправиться негде. Где еще продают, приходится по несколько часов стоять в очереди, чтобы залить газ. В итоге на работу с большим опозданием приезжаем. Кто-то решит эту проблему?!" – возмущен автовладелец Даулеткерей Амангельды.

По словам актюбинцев, дефицит сжиженного газа появился в конце июля. Сначала это было не так заметно. Но со вчерашнего дня заправиться почти невозможно. Люди с 5 утра занимают очередь на АЗС, где топливо еще продается за наличные. Но таких можно пересчитать по пальцам. На остальных заправках автогаз отпускают исключительно по талонам.

Чиновники объясняют, выделенных министерством энергетики объемов для региона не хватило. Потребность области – свыше 14 тысяч тонн, а выделяют не больше 12.

Но в ближайшее время прибудет дополнительное топливо – и проблема решится, заверили в акимате.

"Это связано с тем, что в конце месяца заключаются договора на отгрузку, заключаются графики поставки вагонов автогазовозами. Все это связано, и данный вопрос регулируется нами.

На сегодняшний день с завода АО "CNPC-Актобемунайгаз" направлен состав в количестве 31 вагона-цистерны с общим объемом 1116 тонн", – заявил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Нуртай Сертаев.

Источник: КТК

Отметим, на дефицит автогаза водители из Актобе жаловались и в начале июня. Тогда топливо также сначала отпускали по талонам, а потом его и вовсе перестали продавать даже на крупных АЗС.

Тогда чиновники заявляли, что на регион выделяется всего 10 тыс. тонн автогаза при потребности в 14 тыс. тонн. В управлении обещали решить вопрос дополнительными поставками топлива из Атырау.

Где и когда в Казахстане наблюдался дефицит автогаза

Напомним, что в начале августа 2022 года жители Актобе пожаловались на нехватку газа для автомобилей. Тогда сообщалось, что возле местных АГЗС выстраиваются очереди из автомобилей, которые надеются получить топливо.

В ноябре с дефицитом автогаза столкнулись жители Атырау. А через несколько дней – в Уральске.

В начале декабря астанчане жаловались на то, что автогаз отпускают по талонам, а на заправках образовались очереди. Такая информация появилась в соцсетях и мессенджерах.

Позже стало известно, что с дефицитом автогаза столкнулись водители Тараза. Позже в городе вновь говорили о нехватке этого вида топлива.

В феврале этого года в Уральске снова возник дефицит сжиженного газа – водители пожаловались на километровые очереди на АЗС.

Цены на сжиженный газ в Казахстане

В начале апреля стало известно, что цену на автомобильный газ планируют увеличить в Алматы, а также в Алматинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Согласно проекту приказа, цены на автогаз планировалось повысить:

в Алматы – с 65 до 75 тенге;

в Алматинской области – с 70-75 до 75-80 тенге;

в Абайской области – с 60-65 до 65-70 тенге;

в ВКО – с 60-65 до 70-75 тенге;

в СКО – 70-75 до 75-80 тенге.

В конце апреля приказ вступил в силу.

Как объясняли авторы поправок, повышение предельных розничных цен на автогаз связано с возросшими расходами на транспортные услуги, увеличением тарифов на расходы по содержанию и обслуживанию автомобильных газозаправочных станций и газонакопительных пунктов, фонда заработной платы, услуг сторонних организаций и тарифов на перевозку грузов по магистральным железным дорогам.

Эксперты заявили, что сохранение прежних цен при текущем подорожании побочных услуг вызвало бы дефицит сжиженного нефтяного газа в стране.

Позже глава Миннацэкономики Алибек Куантыров рассказывал о планах по введению дифференцированного тарифа на газ для крупных предприятий и населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031202-na-defitsit-avtogaza-vnov-pozhalovalis-zhiteli-aktyubinskoy-oblasti-video/