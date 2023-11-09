Четвертый регион Казахстана столкнулся с дефицитом автогаза
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С дефицитом сжиженного газа столкнулись автолюбители в Костанайской области. В областном акимате заявляют, что нехватка топлива возникла по нескольким причинам, передает МИА "Казинформ".
На дефицит топлива и очереди на автозаправках водители из Костанайской области пожаловались в соцсетях. В акимате региона подтвердили, что в области возникла нехватка газа.
Руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области Даурен Аскаров разъяснил ситуацию журналистам.
"На сегодняшний день в наличии у нас 301 тонна сжиженного газа. В пути находится 319 тонн. Реализуют газ 5 организаций, но все они продают его за наличный расчет (кроме ТОО "База сжиженного газа", которое продает газ по талонам)", — заявил Аскаров.
Дефицит возник из-за отказных объемов. Руководитель управления пояснил, что тот газ, который дает Атырауский нефтеперерабатывающий завод, нерентабельно перевозить в Костанайскую область из-за более дальнего расстояния предприятия. Поставщикам более выгодно и ближе поставлять газ из Шымкентского НПЗ.
"На ноябрь у нас запланирована поставка 4,5 тысячи тонн сжиженного газа. Дополнительные объемы также запросили", — заключили в управлении.
Напомним, 6 ноября акимат Астаны сообщил, что в связи с ремонтными работами, проводимыми в октябре на Атырауском заводе, и большой загруженностью заводов ТОО "ПНХЗ" и АО "СНПС-Актобемунайгаз" в столице наблюдается дефицит автогаза. Решено было ввести ограничения по продаже.
Позже стало известно, что дефицит наблюдается также в Таразе и Петропавловске. В Минэнерго рассказали, когда ситуация стабилизируется.
Между тем еще в конце октября глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев рассказал, почему казахстанцам не следует переводить свои авто на сжиженный нефтяной газ.
Где и когда в Казахстане наблюдался дефицит автогаза
Напомним, что в начале августа 2022 года жители Актобе пожаловались на нехватку газа для автомобилей. Тогда сообщалось, что возле местных АГЗС выстраиваются очереди из автомобилей, которые надеются получить топливо.
В ноябре с дефицитом автогаза столкнулись жители Атырау. А через несколько дней – в Уральске.
В начале декабря астанчане жаловались на то, что автогаз отпускают по талонам, а на заправках образовались очереди. Такая информация появилась в соцсетях и мессенджерах.
Через некоторое время стало известно, что с дефицитом автогаза столкнулись водители Тараза. А позже в городе вновь говорили о нехватке этого вида топлива.
В феврале этого года в Уральске снова возник дефицит сжиженного газа – водители пожаловались на километровые очереди на АЗС.
Также в начале июня 2023 года на дефицит автогаза вновь жаловались водители из Актобе. Тогда топливо также сначала отпускали по талонам, а потом его и вовсе перестали продавать даже на крупных АЗС. При этом уже через два месяца об аналогичной ситуации говорили уже в разрезе всего региона.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044824-chetvertyy-region-kazahstana-stolknulsya-s-defitsitom-avtogaza/