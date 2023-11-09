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Четвертый регион Казахстана столкнулся с дефицитом автогаза

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Автозаправочная станция
АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С дефицитом сжиженного газа столкнулись автолюбители в Костанайской области. В областном акимате заявляют, что нехватка топлива возникла по нескольким причинам, передает МИА "Казинформ".

На дефицит топлива и очереди на автозаправках водители из Костанайской области пожаловались в соцсетях. В акимате региона подтвердили, что в области возникла нехватка газа.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области Даурен Аскаров разъяснил ситуацию журналистам.

"На сегодняшний день в наличии у нас 301 тонна сжиженного газа. В пути находится 319 тонн. Реализуют газ 5 организаций, но все они продают его за наличный расчет (кроме ТОО "База сжиженного газа", которое продает газ по талонам)", — заявил Аскаров.

Дефицит возник из-за отказных объемов. Руководитель управления пояснил, что тот газ, который дает Атырауский нефтеперерабатывающий завод, нерентабельно перевозить в Костанайскую область из-за более дальнего расстояния предприятия. Поставщикам более выгодно и ближе поставлять газ из Шымкентского НПЗ.

"На ноябрь у нас запланирована поставка 4,5 тысячи тонн сжиженного газа. Дополнительные объемы также запросили", — заключили в управлении.

Напомним, 6 ноября акимат Астаны сообщил, что в связи с ремонтными работами, проводимыми в октябре на Атырауском заводе, и большой загруженностью заводов ТОО "ПНХЗ" и АО "СНПС-Актобемунайгаз" в столице наблюдается дефицит автогаза. Решено было ввести ограничения по продаже.

Позже стало известно, что дефицит наблюдается также в Таразе и Петропавловске. В Минэнерго рассказали, когда ситуация стабилизируется.

Между тем еще в конце октября глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев рассказал, почему казахстанцам не следует переводить свои авто на сжиженный нефтяной газ.

Где и когда в Казахстане наблюдался дефицит автогаза

Напомним, что в начале августа 2022 года жители Актобе пожаловались на нехватку газа для автомобилей. Тогда сообщалось, что возле местных АГЗС выстраиваются очереди из автомобилей, которые надеются получить топливо.

В ноябре с дефицитом автогаза столкнулись жители Атырау. А через несколько дней – в Уральске.

В начале декабря астанчане жаловались на то, что автогаз отпускают по талонам, а на заправках образовались очереди. Такая информация появилась в соцсетях и мессенджерах.

Через некоторое время стало известно, что с дефицитом автогаза столкнулись водители Тараза. А позже в городе вновь говорили о нехватке этого вида топлива.

В феврале этого года в Уральске снова возник дефицит сжиженного газа – водители пожаловались на километровые очереди на АЗС.

Также в начале июня 2023 года на дефицит автогаза вновь жаловались водители из Актобе. Тогда топливо также сначала отпускали по талонам, а потом его и вовсе перестали продавать даже на крупных АЗС. При этом уже через два месяца об аналогичной ситуации говорили уже в разрезе всего региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044824-chetvertyy-region-kazahstana-stolknulsya-s-defitsitom-avtogaza/

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