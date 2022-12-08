"Очереди постоянно": с дефицитом автогаза столкнулись водители Тараза (видео)

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На дефицит автогаза пожаловались водители из Тараза - по словам автовладельцев, топливо продают только по талонам, а там, где талоны не нужны, приходится отстаивать огромные очереди, передает телеканал "Алматы".

При этом большая часть водителей в региона заправляется именно сжиженным газом.

"Я приехал из пригорода. Газа нигде нет", - рассказал житель города Кыдырбай Сагидуллаулы.

"Стоим в очереди в городе постоянно. Утром еще есть газ в двух-трех местах. Если успел, хорошо. Вот такая проблема у нас", - пояснил другой горожанин Досымбек Сазанов.

"На многих заправках нет газа. На одной есть. И у большинства из них лимит. Я кормлю свою семью благодаря этой машине. В такие холода стоять в очереди непросто", - поделился автовладелец Асхан Ракышев.

Проблемы с автогазом признали в областном акимате. По словам специалистов, дефицит газа возник из-за задержки поставок.

"На сегодняшний день акиматом области совместно с Минэнерго выделено 5 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа на декабрь. Данный сжиженный газ распределен между 34 частными предприятиями по продаже газа в области.

Министерством энергетики основным поставщиком утвержден завод АО "СНПС-Актобемунайгаз", расположенный в Актюбинской области. Из-за большого расстояния цистерны к нам прибудут в течении 10-14 дней", - сообщил руководитель отдела газоснабжения управления энергетики и ЖКХ Маулен Кожаков.

Чиновники заверили, что в ближайшие дни устранят дефицит газа. Решить эту проблему собираются за счет сокращения срока поставки голубого топлива. К слову, расстояние от завода в Актюбинской области до Жамбылского региона - порядка двух тысяч километров.

Ранее на отпуск газа по талонам жаловались водители из Астаны. А в середине ноября с дефицитом автогаза столкнулись водители из Атырауской области и ЗКО. Тогда проблему собирались решить так же - дополнительными поставками топлива с завода АО "СНПС-Актобемунайгаз".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000604-ocheredi-postoyanno-s-defitsitom-avtogaza-stolknulis-voditeli-taraza-video/