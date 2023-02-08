Дефицит автогаза вновь возник в Уральске (видео)

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Водителя из Уральска вновь жалуются на километровые очереди на АЗС - в городе снова возник дефицит сжиженного газа. В управлении энергетики и ЖКХ прокомментировали ситуацию, передает сайт телеканала КТК.

По словам водителей, на большинстве мелких станций топливо уже не продают либо отпускают только по талонам. На крупных же АЗС выстроились очереди из желающих заправить авто.

Как оказалось, дефицит возник из-за внепланового ремонта на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе. 1 февраля там пришлось приостановить работу одной из установок. Именно этот завод поставляет сжиженный газ в Западно-Казахстанскую область.

Ремонт планируют закончить к 18 февраля, а к 23-му предприятие должно заработать в обычном режиме. Сейчас решается, где взять недостающий объем топлива для региона.

Чиновники заверили, что сейчас в области есть трехсуточный запас в размере 550 тонн.

"С 4 февраля текущего года приостановлена отгрузка в Западно-Казахстанскую область. В настоящий момент проведены переговоры с компанией Zhaikmunai о выделении недостающих объемов. Пока согласовано порядка тысячи тонн для внутреннего рынка области", - прокомментировала ситуацию руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ ЗКО Асель Абуева.

Источник: КТК

Напомним, такая же ситуация наблюдалась в западных регионах и в ноябре прошлого года. Тогда из-за ремонта на Атырауском НПЗ с дефицитом газа столкнулись сначала сами атыраусцы, а позже и водители из Уральска. В начале декабря на дефицит автогаза пожаловались и жители Тараза. Тогда проблему решали дополнительными поставками топлива с завода АО "СНПС-Актобемунайгаз".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008471-defitsit-avtogaza-vnov-voznik-v-uralske-video/