Нехватка автогаза на заправках возмутила жителей Актобе (видео)

Очередь из машин возле заправки в Актобе. Кадр из видео: t.me/diapazonnews

Актюбинцы пожаловались на нехватку газа для автомобилей. Возле местных АГЗС выстраиваются очереди из автомобилей, которые надеются получить топливо.

В Актобе возникла проблема с нехваткой автомобильного газа, сообщает издание "Диапазон". В соцсетях публикуются видео, на которых заметны длинные очереди к заправочным станциям.

Ситуацию прокомментировал замруководителя местного управления энергетики и ЖКХ Нуртай Сертаев.

"Такая ситуация сложилась, потому что в июле на плановый ремонт встал завод в Павлодаре. Потребность нашей области – 13 500 тонн газа, поставили – 10 059 тонн", – сообщил он.

Специалист подчеркнул, что в июле в управлении запросили дополнительные поставки автогаза.

"Нам выделили еще 1008 тонн газа. Из них уже 357 тонн прибыло, железнодорожным транспортом поступит еще 651 тонна. Кроме того, на август плановая поставка газа составляет 12 141 тонну, в ближайшие дни ожидается 938 тонн", – добавил Сертаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981731-nehvatka-avtogaza-na-zapravkah-vozmutila-zhiteley-aktobe-video/