Водители Тараза забеспокоились из-за дефицита автогаза (видео)

Машина на заправке. Кадр из видео: 24.kz

С дефицитом автогаза столкнулись водители в Таразе. Чиновники прокомментировали нехватку топлива и заверили, что проблема решится в течение трех-четырех дней, передает телеканал "Хабар 24".

По словам таразских водителей, в городе наблюдается острая нехватка автогаза – топливо продают или по талонам, или по определенному лимиту, но на многих заправочных станциях автогаза нет вообще.

Как отмечают корреспонденты телеканала, его дефицит в городе ощущается уже несколько недель, но в последние три дня ситуация обострилась.

"Автогаз появился один раз на неделе и снова пропал. Уже несколько дней не могу заправиться. Приходится покупать бензин, а он дорогой. Есть станции, которые продают газ по талонам, но где их взять?" – рассказал один из автомобилистов Тараза.

Проблему подтвердили в Управлении энергетики. По словам специалистов, нехватка автогаза в регионе возникла из-за его несвоевременной поставки. На этот месяц профильным министерством был определен поставщик из Актюбинской области – оттуда в Жамбылскую область отправили 70 вагонов с автогазом, но он еще не прибыл.

"От Актюбинской области до города Тараза по железной дороге протяженность составляет 1517 километров. Для того чтобы вагоны доехали до Тараза, уходит от 8 до 13 дней. Основные вагоны находятся на станции Арысь в Туркестанской области и некоторые находятся на станции Казалы в Кызылординской области. Ожидается, что данные вагоны прибудут в течение 3-4 дней и вопрос решится", – заверил руководитель отдела Управления энергетики и ЖКХ Маулен Кожаков.

При этом сообщается, чо ежемесячно водители области используют 8 тысяч тонн сжиженного топлива, но на апрель выделили почти в два раза меньше. Специалисты профильного министерства нехватку автогаза в южных регионах связывают с плановым ремонтом Шымкентского нефтеперерабатывающего завода.

"Объемы Жамбылской области полностью на СНПС (CNPC-Актобемунайгаз – прим. ред.), но в обычной ситуации мы половину потребности Жамбылской области (покрываем – прим. ред.) с Шымкентского завода, половину потребности с СНПС.

Общего объема производительности Шымкентского завода не хватает, потому что шымкентский завод ежемесячно 25 тысяч тонн сжиженного газа производит. Эти объемы распределяются в Туркестанскую область, Шымкент, Алматы и половину в Жамбылскую области.

Поэтому мы вынуждены именно в Жамбылскую область половину объемов брать с СНПС и АНПЗ (Атырауский нефтеперерабатывающий завод – прим. ред.)", – объяснил директор департамента Министерства энергетики РК Салим Нагым.

По данным телеканала, ремонт на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе начался 15 марта и продлится до 9 апреля. После ситуация с автогазом нормализуется, заверили представители Минэнерго.

Где и когда в Казахстане наблюдался дефицит автогаза

В начале августа 2022 года жители Актобе пожаловались на нехватку газа для автомобилей. Тогда сообщалось, что возле местных АГЗС выстраиваются очереди из автомобилей, которые надеются получить топливо.

В ноябре с дефицитом автогаза столкнулись жители Атырау. А через несколько дней – в Уральске.

В начале декабря астанчане пожаловались на то, что автогаз отпускают по талонам, а на заправках образовались очереди. Такая информация появилась в соцсетях и мессенджерах.

Позже стало известно, что с дефицитом автогаза столкнулись водители Тараза.

В феврале этого года в Уральске снова возник дефицит сжиженного газа – водители пожаловались на километровые очереди на АЗС.

Цены на топливо в Казахстане

Напомним, сегодня стало известно, что цену на автомобильный газ планируют увеличить в Алматы, а также в Алматинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Согласно проекту приказа, цены на автогаз планируют повысить:

в Алматы – с 65 до 75 тенге;

в Алматинской области – с 70-75 до 75-80 тенге;

в Абайской области – с 60-65 до 65-70 тенге;

в ВКО – с 60-65 до 70-75 тенге;

в СКО – 70-75 до 75-80 тенге.

Также глава Миннацэкономики Алибек Куантыров рассказал о планах по введению дифференцированного тарифа на газ для крупных предприятий и населения.

Кроме того вчера экс-министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что в стране планируется поднять предельные розничные цены на бензин АИ-92, АИ-93 и дизель. По его словам, цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93 планируется повысить со 182-187 тенге до 205 тенге за литр. Подорожание составит 11%.

При этом цена на дизель поднимется до 295 тенге за литр.

"Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230 до 260 тенге – в среднем, рост 20%", – объяснял Акчулаков.

Кроме того, в конце марта стало известно о том, что Министерство энергетики планирует установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо в Казахстане. Согласно документу, опубликованному ведомством:

бензин марки АИ-80 будет стоить 93 161 тенге за тонну;

бензин марки АИ-92 и АИ-93 – 193 649 тенге за тонну;

дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 236 156 тенге за тонну.

При этом, по словам премьер-министра Алихана Смаилова, повышение предельных цен на бензин и дизель – вынужденная мера.

Позже он ответил на вопрос о том, повлияет ли рост цен на ГСМ на инфляционные процессы в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015459-voditeli-taraza-zabespokoilis-iz-za-defitsita-avtogaza-video/