Нет даже на крупных АЗС: автогаз исчез в Актобе

Сжиженный газ. Иллюстративное фото: Cezaro De Luca/Europa Press/Getty Images

Жители Актобе вновь столкнулись с нехваткой автогаза. Специалисты считают, что к концу июня начнется самый острый дефицит топлива, передает сайт телеканала КТК.

В Актобе исчез автогаз. Как сообщает телеканал, в последние дни на многих заправках его продавали только по талонам, а теперь на многих заправках он исчез совсем. Топливо пропала даже на крупных автозаправочных станциях

По словам предпринимателей, это только начало – острый дефицит предрекают к концу месяца.

"Самый большой коллапс начнется после 20-го числа, потому что газа действительно не хватит. Даже по объему не хватит. Это летний период. По идее, если хорошо ходатайствовать, хорошо заботиться со стороны ЖКХ, то они должны были уже предусмотреть, что нам нужен газ, объем больше", – заявила руководитель Актюбинской областной ассоциации поставщиков сжиженного газа Алтынай Муханова.

Корреспонденты отмечают, что причиной уже привычно называют нехватку утвержденных Минэнерго объемов. При том, что летом из-за посевной кампании потребление сжиженного топлива возрастает в разы.

Сообщается, что сейчас области нужно более 14 тысяч тонн автогаза в месяц, а получает она всего 10 тысяч. Просьбы чиновников увеличить объем остаются не услышаны.

"Мы неоднократно, еще раз повторюсь, то, что обращаемся в Министерство энергетики о необходимости выделения дополнительных объемов сжиженного нефтяного газа. Но тем самым на сегодняшний день одобрено с Атырауского нефтеперерабатывающего завода 1266 тонн. Данная работа не прекращается", – подчеркнул замруководителя Управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Нуртай Сертаев.

Источник: КТК

Где и когда в Казахстане наблюдался дефицит автогаза

Напомним, что в начале августа 2022 года жители Актобе пожаловались на нехватку газа для автомобилей. Тогда сообщалось, что возле местных АГЗС выстраиваются очереди из автомобилей, которые надеются получить топливо.

В ноябре с дефицитом автогаза столкнулись жители Атырау. А через несколько дней – в Уральске.

В начале декабря астанчане жаловались на то, что автогаз отпускают по талонам, а на заправках образовались очереди. Такая информация появилась в соцсетях и мессенджерах.

Позже стало известно, что с дефицитом автогаза столкнулись водители Тараза. Позже в городе вновь говорили о нехватке этого вида топлива.

В феврале этого года в Уральске снова возник дефицит сжиженного газа – водители пожаловались на километровые очереди на АЗС.

Цены на сжиженный газ в Казахстане

В начале апреля стало известно, что цену на автомобильный газ планируют увеличить в Алматы, а также в Алматинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Согласно проекту приказа, цены на автогаз планируют повысить:

в Алматы – с 65 до 75 тенге;

в Алматинской области – с 70-75 до 75-80 тенге;

в Абайской области – с 60-65 до 65-70 тенге;

в ВКО – с 60-65 до 70-75 тенге;

в СКО – 70-75 до 75-80 тенге.

Этот приказ вступил в силу в конце апреля.

Как объясняли авторы поправок, повышение предельных розничных цен на автогаз связано с возросшими расходами на транспортные услуги, увеличением тарифов на расходы по содержанию и обслуживанию автомобильных газозаправочных станций и газонакопительных пунктов, фонда заработной платы, услуг сторонних организаций и тарифов на перевозку грузов по магистральным железным дорогам.

Считается, что сохранение прежних цен при текущем подорожании побочных услуг вызвало бы дефицит сжиженного нефтяного газа в стране.

Также глава Миннацэкономики Алибек Куантыров рассказывал о планах по введению дифференцированного тарифа на газ для крупных предприятий и населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2023847-net-dazhe-na-krupnyh-azs-avtogaz-ischez-v-aktobe-video/