Ограничения по продаже автогаза из-за его дефицита ввели в Астане
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В Астане наблюдается дефицит автогаза. Чтобы не допустить его нехватку, в городе ввели ограничения по его продаже – их снятие планируется в течение недели, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
В связи с ремонтными работами, проводимыми в октябре на Атырауском заводе, и большой загруженностью заводов ТОО "ПНХЗ" и АО "СНПС-Актобемунайгаз" в Астане наблюдается дефицит автогаза.
"По состоянию на 6 ноября, остаток газа по городу составляет 900 тонн, в пути – 1476,3 тонны.
Из них сегодня доставлено 9 вагонов (324 тонны), 7 ноября ожидается поставка 16-ти вагонов (576 тонн).
С 7 ноября завод АО "СНПС-Актобемунай газ" начнет отгрузку объема в размере 25 вагонов (900 тонн) газа, 8 ноября – 15 вагонов (540 тонн) сжиженного газа", – гласит сообщение акимата столицы в Telegram.
Деятельность заводов, вопрос регулирования обеспечения своевременной отгрузки и доставки газа – в компетенции Министерства энергетики, а также АО "НК "Қазақстан темір жолы".
При этом, учитывая нехватку сжиженного газа, реализаторами введены ограничения по продажам путем внедрения талонной системы на автогазозаправочных станциях.
Сообщается, что эти меры связаны с недопущением нехватки газа до нормализации ситуации.
На данный момент вопрос по автогазу находится на контроле госорганов, поэтапное снятие ограничений планируется в течение недели.
Напомним, в конце октября министр энергетики посоветовал казахстанцам не переводить авто на сжиженный газ.
Где и когда в Казахстане наблюдался дефицит автогаза
В начале августа 2022 года жители Актобе пожаловались на нехватку газа для автомобилей. Тогда сообщалось, что возле местных АГЗС выстраиваются очереди из автомобилей, которые надеются получить топливо.
В ноябре с дефицитом автогаза столкнулись жители Атырау. А через несколько дней – в Уральске.
В начале декабря астанчане жаловались на то, что автогаз отпускают по талонам, а на заправках образовались очереди. Такая информация появилась в соцсетях и мессенджерах.
Через некоторое время стало известно, что с дефицитом автогаза столкнулись водители Тараза. А позже в городе вновь говорили о нехватке этого вида топлива.
В феврале этого года в Уральске снова возник дефицит сжиженного газа – водители пожаловались на километровые очереди на АЗС.
Также в начале июня 2023 года на дефицит автогаза вновь жаловались водители из Актобе. Тогда топливо также сначала отпускали по талонам, а потом его и вовсе перестали продавать даже на крупных АЗС.
При этом уже через два месяца об аналогичной ситуации говорили уже в разрезе всего региона.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044389-ogranicheniya-po-prodazhe-avtogaza-iz-za-ego-defitsita-vveli-v-astane/