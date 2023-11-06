Ограничения по продаже автогаза из-за его дефицита ввели в Астане

В Астане наблюдается дефицит автогаза. Чтобы не допустить его нехватку, в городе ввели ограничения по его продаже – их снятие планируется в течение недели, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

В связи с ремонтными работами, проводимыми в октябре на Атырауском заводе, и большой загруженностью заводов ТОО "ПНХЗ" и АО "СНПС-Актобемунайгаз" в Астане наблюдается дефицит автогаза.

"По состоянию на 6 ноября, остаток газа по городу составляет 900 тонн, в пути – 1476,3 тонны.

Из них сегодня доставлено 9 вагонов (324 тонны), 7 ноября ожидается поставка 16-ти вагонов (576 тонн).

С 7 ноября завод АО "СНПС-Актобемунай газ" начнет отгрузку объема в размере 25 вагонов (900 тонн) газа, 8 ноября – 15 вагонов (540 тонн) сжиженного газа", – гласит сообщение акимата столицы в Telegram.

Деятельность заводов, вопрос регулирования обеспечения своевременной отгрузки и доставки газа – в компетенции Министерства энергетики, а также АО "НК "Қазақстан темір жолы".

При этом, учитывая нехватку сжиженного газа, реализаторами введены ограничения по продажам путем внедрения талонной системы на автогазозаправочных станциях.

Сообщается, что эти меры связаны с недопущением нехватки газа до нормализации ситуации.

На данный момент вопрос по автогазу находится на контроле госорганов, поэтапное снятие ограничений планируется в течение недели.

Напомним, в конце октября министр энергетики посоветовал казахстанцам не переводить авто на сжиженный газ.

Где и когда в Казахстане наблюдался дефицит автогаза

В начале августа 2022 года жители Актобе пожаловались на нехватку газа для автомобилей. Тогда сообщалось, что возле местных АГЗС выстраиваются очереди из автомобилей, которые надеются получить топливо.

В ноябре с дефицитом автогаза столкнулись жители Атырау. А через несколько дней – в Уральске.

В начале декабря астанчане жаловались на то, что автогаз отпускают по талонам, а на заправках образовались очереди. Такая информация появилась в соцсетях и мессенджерах.

Через некоторое время стало известно, что с дефицитом автогаза столкнулись водители Тараза. А позже в городе вновь говорили о нехватке этого вида топлива.

В феврале этого года в Уральске снова возник дефицит сжиженного газа – водители пожаловались на километровые очереди на АЗС.

Также в начале июня 2023 года на дефицит автогаза вновь жаловались водители из Актобе. Тогда топливо также сначала отпускали по талонам, а потом его и вовсе перестали продавать даже на крупных АЗС.

При этом уже через два месяца об аналогичной ситуации говорили уже в разрезе всего региона.