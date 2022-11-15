Уральск вслед за Атырау столкнулся с дефицитом газа

Очереди на АГЗС в Уральске. Фото: mgorod.kz

В Уральске образовались очереди на автогазозаправочных станциях, а водители жалуются, что на некоторых АЗС газ отпускают только по талонам, передает издание "Мой город".

По данным издания, с некоторых автозаправок газ и вовсе исчез, на других же, чтобы все-таки купить топливо, водители вынуждены отстоять огромную очередь.

Журналисты обратились за комментарием к руководителю управления энергетики и ЖКХ ЗКО, однако в ведомстве дали ответ, актуальный на начало месяца.

"По состоянию на второе ноября, остатки на газонаполнительных станциях составляют 180 тонн", - говорится в ответе руководителя управления Миржана Нуртазиева.

Там же отмечается, что по утвержденному плану в ноябре в ЗКО должны были поставить 3,4 тыс. тонн сжиженного газа, но в конце октября Атырауский НПЗ сообщил Минэнерго о снижении объемов производства газа.

"В связи с этим для конечных покупателей (АГЗС, ГНС) объем в рамках плана поставок равномерно будет снижен на 35%", - пояснил Нуртазиев.

Соответственно, в ноябре в Западно-Казахстанскую область должны поставить 2,2 тыс. тонн сжиженного газа.

"Восьмого ноября в ТОО "АНПЗ" проинформировали о проведении текущего ремонта технологических установок с 7 по 14 ноября. Предварительный срок выхода ТОО "АНПЗ" на полную мощность и начало отгрузок для потребителей ЗКО - 18 ноября", - добавил Нуртазиев.

По его словам, Минэнерго выделило дополнительный объем с АО "СНПС-Актобемунайгаз" в размере 504 тонн.

Напомним, ранее с дефицитом автогаза столкнулась Атырауская область. На прошлой неделе водители из Атырау также жаловались, что на заправках газа или нет вовсе, или отпускается он только по талонам. Тогда же сообщалось, что дефицит связан с плановыми работами на НПЗ: производство здесь сократилось более чем на треть. Решить проблему планировалась дополнительными поставками топлива из Актюбинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997159-uralsk-vsled-za-atyrau-stolknulsya-s-defitsitom-gaza/