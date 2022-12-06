Астанчане пожаловались на отпуск автогаза по талонам

Заправка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители Астаны пожаловались на то, что автогаз отпускают по талонам, а на заправках образовались очереди. Такая информация появилась в соцсетях и мессенджерах, передает корреспондент NUR.KZ.

"️На столичных АЗС наблюдаются очереди за автогазом, некоторые утверждают, что отпускают газ по талонам", — говорится в сообщении Telegram-канала "Астана – Что? Где? Когда?".

В колл-центре АЗС Sinooil корреспонденту NUR.KZ сообщили, что автогаза в столице на заправках этой сети нет совсем. Между тем в одной из сетей АЗС – "Бейбарс Газ" – сказали, что автогаз есть в свободной продаже.

В Министерстве энергетики по этому поводу сообщили, что на 6 декабря 2022 года потребность столицы в сжиженном газе удовлетворена.

"По информации акимата города Астана, в наличии есть 1 900 тонн сжиженного нефтяного газа. Также, согласно информации компании ТОО "Центральное газоснабжение", групповые резервуарные установки города заправлены", — заключили в профильном министерстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000373-astanchane-pozhalovalis-na-otpusk-avtogaza-po-talonam/