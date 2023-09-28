Министр транспорта высказался о покосившейся опоре LRT в Астане

Глава Министерства транспорта РК Марат Карабаев сегодня на брифинге ведомства заверил, что безопасность LRT гарантируют как казахстанские, так и иностранные компании, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Карабаев заявил, что в первую очередь нужно выяснить, почему покосилась одна из опор LRT в Астане.

"Может быть, опора не до конца построена. Может быть, не построив до конца, ее поставили. Во-вторых, чтобы полностью обеспечить безопасность, проводится несколько экспертиз", – заявил он.

При этом в целом, по словам главы Минтранспорта, когда речь идет о безопасности, гарантию дают не только казахстанские, но и иностранные компании.

"Эта же компания строит не только в Казахстане. Конечно, безопасность – это главный вопрос. Мы всегда держим эту проблему на контроле. Но это не говорит о том, что опоры построены некачественно. Строительство LRT было заторможено несколько лет. То есть, полностью не завершено, работа еще проводится", – подчеркнул министр.

Отметим, что в конце прошлой недели в Instagram-паблике "Астана ВКурсе" появилось видео с покосившейся опорой для LRT.

Тогда Telegram-каналу Astanovka98 комментировали это видео в CTS.

"При инструментальном обследовании выявлено несоответствие проекту одной единицы опоры. В этой связи подрядчиком ведется демонтаж данной опоры с последующим переустройством. Расходы по возмещению будут понесены генеральным подрядчиком", – говорилось в сообщении.

Строительство LRT в Астане

Напомним, что первые опоры легкорельсового транспорта появились в Астане еще в 2017 году, однако завершить его не удалось.

Правоохранители начали расследование по хищениям в ходе строительства Astana LRT, которое было завершено в 2020 году. После этого начался судебный процесс.

В мае 2021 года подсудимым огласили приговор – по делу Astana LRT осудили семь человек, назначив им лишение свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге. Однако осенью того же года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс. Кроме того, в мае этого года стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana LRT расследуется еще одно дело.

При этом в январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявлял, что проект ЛРТ уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре прошлого года экс-аким Астаны Алтай Кульгинов сообщил о планах по завершению строительства объекта.

"Сейчас нужно 577 млн долларов для достройки. Первый транш 20 млрд тенге уже выделен. До конца года ожидаем еще. Китайский консорциум – тот же подрядчик. Принято решение достроить, мы слишком далеко зашли и прошли точку невозврата", – говорил тогда Кульгинов.

По его словам, по предварительным расчетам, ежегодно будет необходимо 4 млрд тенге на обслуживание ЛРТ. Позже в Минфине рассказали, за чей счет его достроят.

В октябре 2022 года премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что на продолжение строительства ЛРТ в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

Позже аким города Женис Касымбек пообещал, что проект завершат в течение двух-трех лет, однако добавил, что многое при строительстве зависит от финансирования.